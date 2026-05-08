Manuel Adorni dijo que no hablará de sus bienes y viajes porque se podría tomar como «obstrucción de la Justicia»

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó este jueves que no se referirá a su situación judicial, ya que cualquier comentario suyo podría interpretarse como un intento de obstruir la Justicia. «No me importa la carnicería mediática en la que me metieron», añadió el funcionario, quien actualmente es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito.

En una entrevista con Alejandro Fantino para el canal de streaming Neura, Adorni explicó que le hubiera gustado brindar explicaciones desde el inicio, pero debido a que está bajo investigación judicial, cualquier declaración podría usarse en su contra. «No lo voy a hacer y no me importa la carnicería mediática en la que me metieron porque no lo puedo hacer», remarcó.

El jefe de Gabinete se mostró confiado en que la Justicia «va a aclarar todo» y expresó su deseo de que el proceso sea rápido. Al mismo tiempo, advirtió: «Cuando la Justicia aclare todo, mirá que sí voy a hablar. Y voy a hablar mucho. Voy a hablar más de lo que se imaginan». Asimismo, aseguró que no es una persona vengativa, pero sí busca ser justo y destacó: «Acepto que opines lo que quieras, pero es distinto si mentís, me injurias o te metiste en mi vida privada».

Adorni también se definió como alguien ajeno a «la vieja política» y señaló que muchas veces sintió que la política o el poder intentaban influir en cuestiones judiciales, lo que justifica su silencio tras dos meses de controversia por el aumento patrimonial que habría experimentado desde que asumió su cargo, acompañado por el presidente Javier Milei. «Confío en lo que soy yo y confío en que esto lo va a aclarar la Justicia», afirmó, y negó haber pensado en renunciar.

El funcionario aclaró que, al estallar el escándalo tras la difusión del viaje de su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial hacia Nueva York, sí hizo algunos comentarios iniciales, antes de que el caso estuviera judicializado. Recordó que en esa etapa expresó detalles sorprendentes sobre lo ocurrido, en referencia a una entrevista que brindó a Luis Majul en LN+.

Adorni indicó además que existen otros casos vinculados al gobierno actualmente judicializados, como ANDIS y $LIBRA, y aclaró que «jamás hemos hablado ni dijimos una coma sobre el tema, porque no pensamos obstruir el trabajo de la Justicia. No lo vamos a hacer ahora, no lo hicimos y no lo vamos a hacer».

Sobre su situación personal, aseguró que recibe apoyo constante de sus amigos y que nunca contempló la posibilidad de renunciar. «Tengo días que estoy mejor o peor, como le pasaría a cualquiera, pero me apoyo en mi familia, en el abrazo con mis nenes», relató.

En cuanto a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que lleva adelante el juez Ariel Lijo, después de que se conociera la compra de departamentos y una casa en el barrio cerrado Indio Cua, con remodelaciones valuadas en 245.000 dólares según un contratista, y diversos viajes pagados en efectivo tanto al interior como al exterior del país, Adorni negó haber intentado influir en testimonios. No obstante, el empresario Matías Tabar declaró que el funcionario se comunicó con él antes de su declaración para ofrecerle ayuda y ponerlo en contacto con profesionales a su cargo.

El presidente Javier Milei confirmó el miércoles que Adorni tiene prevista la presentación de su declaración jurada antes del 31 de julio, fecha límite establecida, y ratificó su continuidad en el cargo. Esto se produjo tras las críticas de la senadora Patricia Bullrich, quien demandó que el jefe de Gabinete presente toda la documentación «con rapidez y contundencia». Milei, en cambio, minimizó las declaraciones de Bullrich, afirmando que «lo spoileó» a Adorni porque el funcionario ya tenía el material listo para entregar.

Adorni respondió con tono cordial a las palabras de Bullrich: «Pato es una fenómeno. El spoileo es porque todos sabían que la iba a presentar antes del vencimiento. Me spoileó eso, está bien». Agregó que trabaja con ella en la mesa política y que no tomó mal sus palabras, aunque cuestionó si debió haberlas expresado o no.

El funcionario también destacó el respaldo humano y espiritual que ha recibido de Milei. Relató que conversó con el presidente el miércoles por la noche para tratar temas de gestión, y pocos minutos después supo que Milei saldría en televisión, sin que este le avisara previamente. «Es un ser maravilloso», afirmó.

Finalmente, Adorni se cuestionó por qué no se respeta «el cinturón» al criticarlo, y comparó su situación con el escrache sufrido por Axel Kicillof cuando viajaba con sus hijos a Uruguay. Consideró que las críticas buscan atacarlo personalmente para herir a Milei. «Esto es porque yo soy un pedazo de Milei y en ese pedazo de Milei es pegarle debajo del cinturón a Milei y lastimar a Milei. No te quepa duda. ¿Qué sentido tiene pegarme? ¿Meterte con mi familia y mi intimidad?», concluyó.