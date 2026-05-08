Manuel Adorni dijo que la cascada es parte de su intimidad, prometió varios libros e incomodó a una persona que trabaja en televisión

Manuel Adorni afirmó este jueves por la noche que la “cascada” que mandó a construir en su pileta es “parte de su intimidad”. Estas declaraciones se producen luego de que el contratista Matías Tabar presentara ante la Justicia un listado detallado de las obras realizadas en su casa del barrio privado Indio Cuá.

El jefe de Gabinete también adelantó que publicará “varios libros” antes de dejar su actual cargo y, en un momento de la entrevista, intentó incomodar a una persona que trabaja en televisión, sin mencionar su nombre. Todo esto ocurre en medio de la investigación judicial sobre su patrimonio, en el marco de una extensa entrevista concedida al canal de YouTube Neura.

Durante la charla, Adorni sostuvo que tratará de mantener una vida “dentro de la normalidad” que le permita continuar con sus actividades habituales. “Voy a seguir usando la casa de Exaltación, seguiré viajando y mantendré una vida normal, como la que tenía”, subrayó.

Al ser consultado sobre la polémica generada por la construcción de la cascada en su propiedad, respondió de forma particular: “Es parte de mi intimidad, lo que tengo y no tengo”, dijo entre dientes.

El pasado lunes, el contratista Tabar declaró ante la Justicia que Adorni pagó 245.000 dólares en efectivo por una obra que demandó entre siete y nueve meses. Además, aportó su teléfono y documentación en la que detalló que la cascada de la pileta costó 3.000 dólares.

Esta fue una de las últimas preguntas en más de dos horas de conversación con Alejandro Fantino, donde Adorni evitó profundizar sobre la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito para no interferir en el proceso judicial.

El ministro coordinador aseguró que saldrá fortalecido de la causa judicial. “De esto salgo mejor, sin dudas”, remarcó.

En otro tramo de la entrevista, Adorni calificó de “desleal” a una persona que conduce un noticiero y que se mostró “horrorizada” por uno de sus viajes, señalando que estuvo a punto de acompañarlo. “No sé si hasta había sacado los pasajes, y esas cosas caen en la traición”, afirmó.

Por otro lado, adelantó que tiene previsto escribir “varios libros”. “Originalmente quería escribir un libro. Iba a dejar el gobierno en 2025 y quería contar los primeros dos años de gestión. Tenía el nombre y parte del texto listo. Esto será también parte de uno de esos libros”, reveló.

Durante la extensa charla, Adorni recordó su candidatura a la Legislatura porteña y se refirió a las especulaciones sobre una posible postulación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, basada en los resultados obtenidos en las elecciones de mayo del año pasado.

“Es irracional… ¿Cómo una elección a legislador, que gané bien, ganando contra el Pro, puede llevarme dos años y medio después a ser jefe de Gobierno? No tiene sentido y, de hecho, no va a pasar. Entiendo que no va a pasar”, concluyó.