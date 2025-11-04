Manuel Adorni confirmó que llamarán a extraordinarias para tratar el Presupuesto 2026 y respondió a las duras críticas de Mauricio Macri

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este martes que el gobierno de Javier Milei llamará a sesiones extraordinarias al Congreso de la Nación para discutir el Presupuesto 2026 y descartó nuevos cambios en el Gabinete, más allá de los obligados para reemplazar a Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Además ratificó que seguirá cumpliendo el rol de vocero y salió al cruce de las críticas de Mauricio Macri a su designación.

«Va a haber sesiones extraordinarias a partir del 10 de diciembre con la conformación de la nueva cámara y a partir de allí se va a discutir Presupuesto 2026 y después las reformas que anunció el Presidente: la reforma tributaria, la modernización laboral, la modificación en el código penal», puntualizó Adorni.

Ante la consulta de El Observador radio sobre la posibilidad de que se definan más cambios en el Gabinete, el funcionario nacional respondió: «En el Gabinete propiamente dicho, no. Los cambios que se vienen son los de Luis Petri y Patricia Bullrich que pasan a la tarea legislativa a partir del 10 de diciembre».

«Después, cada ministro tienen la libertad total para elegir los funcionarios con los que trabaja. El resto de los cambios dependerá de cada área de influencia. No puedo opinar sobre eso ni puedo saber si habrá más cambios porque todos los días todos los ministros validamos nuestros equipos y el día que queremos un cambio lo hacemos», enfatizó.

De esa manera, dejó en claro que el manejo de cada ministerio queda en manos del funcionario que está a cargo. «Los ministros tienen la libertad de elegir los equipos con los que trabajan. Me pasó a mí hasta acá, me seguirá pasando y le pasó a todos los ministros», argumentó.

Al referirse a la salida de Cecilia Loccisano, quien renunció este lunes como viceministra de Salud de la Nación, Adorni resaltó: «No sé por qué hace tanto ruido cuando la gente siente que terminó un ciclo. En este caso lo hace por cuestiones personales. En este Gobierno, los funcionarios cuando tienen un tema personal o quieren pasar al sector privado por determinada razón o sienten un ciclo cumplido, dan un paso al costado. Cecilia ha hecho una gestión espectacular».

Cecilia Loccisano era la número dos de Mario Lugones en el Ministerio de Salud.

Según indicó Adorni, el presidente Javier Milei no nombrará a un reemplazante como vocero del Gobierno y detalló: «A priori, la idea es que yo siga siendo quien comunique las decisiones de gestión».

«Como pasó en casi todas las últimas décadas, la idea es que efectivamente el jefe de Gabinete tome ese rol de vocero. Tal vez no tenga el formato que tenía antes de que cada cierto tiempo estaba el vocero y te comentaba qué pasaba o te contaba de la coyuntura diaria», describió el funcionario.

En ese marco, el designado ministro coordinador precisó: «Por momentos será más informal y cuando haya algo que anunciar que amerite que el jefe de Gabinete salga a conferencia lo haré. Veremos en qué formato se termina transformando la vocería».

Adorni respondió a las críticas de Macri: «Mal que le pese, el Gabinete lo elige el Presidente»

Luego que el exmandatario Mauricio Macri criticó duramente la designación de Manuel Adorni como jefe de Gabinete en reemplazo del renunciante Guillermo Francos vía redes, el ahora exvocero presidencial minimizó los cuestionamientos y sostuvo que es «un tema de segundo orden».

«Me llamó la atención más que sorprenderme. Es su opinión y ya me han preguntado 50 veces por el tuit. La verdad es que es un tema de segundo orden porque el Gabinete, mal que le pese a él o a cualquiera, lo elige el Presidente», disparó.

Además de calificar al portavoz como un funcionario «sin experiencia» para comandar la jefatura de Gabinete, Macri había postulado a Horacio Marín, el presidente de YPF, para reemplazar a Guillermo Francos.

Ayer fui invitado a comer por el presidente Milei en Olivos, en agradecimiento por el apoyo que le di en la semana más difícil de su gobierno antes de las elecciones. En el encuentro hablamos sobre los temas pendientes. La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y…

«Proponer a una persona que hoy tiene un desempeño espectacular, como es Marín en YPF, que cualquiera que lo conoce sabe que el sueño de Marín era ser presidente de YPF y que tiene proyectos a largo plazo…Poner incómoda a una persona como Marín es injusto», sentenció Adorni.

Y concluyó: «Como ya dije, le tomo el desafío…A ver cómo me va en la jefatura de Gabinete. Ojalá que me vaya bien así cuando termino mi función lo llamaré y le diré ‘¿viste que estabas equivocado?’. Cada uno puede opinar lo que quiere. De todas maneras, creo que los expresidentes tienen que colaborar para que al gobierno de turno, sea cual sea el color político o las diferencias, le vaya bien. Tienen que tratar de empujar para adelante y me parece que el tuit no fue realmente en esa línea».