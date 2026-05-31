Maniobras con las SIRA: abrieron celulares de ex funcionarios del Banco Central y de financistas vinculados a Elías Piccirillo

El fiscal federal Franco Picardi inició esta semana la apertura de los teléfonos celulares de funcionarios del Banco Central y de socios del financista Elías Piccirillo, con el fin de cruzar información y avanzar en la investigación de las maniobras vinculadas a las SIRA durante la gestión de Alberto Fernández.

La pesquisa dio un salto tras la extracción masiva de datos del celular de Martín Migueles, financista señalado como uno de los operadores del esquema que facilitaba el acceso a dólares oficiales para su posterior reventa en el mercado informal, con ganancias millonarias. Migueles fue directivo de ARG Exchange, una de las agencias de cambio bajo investigación.

Un sumario administrativo del Banco Central revela que ARG Exchange revendía divisas a otras agencias a un precio superior al mercado oficial, lo que indicaría que las entidades compradoras solo podían justificar esa adquisición si disponían de un mercado donde la cotización fuera significativamente mayor.

Además de los teléfonos, Picardi dispuso peritar notebooks, computadoras de escritorio, pen drives y discos SSD secuestrados en los allanamientos, tarea encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), la DATIP y la Policía de la Ciudad. En total, hay decenas de dispositivos electrónicos bajo análisis.

La semana pasada, el fiscal también revisó el celular de Valeria Fabiana Fernández, ex auditora externa del Banco Central durante la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa. Fuentes judiciales indican que el contenido del teléfono podría generar preocupación entre ex funcionarios del organismo.

En los chats incorporados al expediente, Migueles y Francisco Hauque —ex socio de Piccirillo que denunció haber sido víctima de un falso operativo policial y judicial— mencionan reiteradamente a una “vieja del Central” o simplemente “Fernández”, en aparente referencia a la ex auditora del BCRA.

Picardi espera acceder desde junio a los teléfonos de otros socios de Piccirillo, Mariano Fabián Henaise y Tomás Schulze, para cruzar esta información con los mensajes encontrados en el celular de Fernández.

Schulze y Migueles ya fueron embargados por la jueza María Servini en otra causa vinculada con maniobras en el mercado blue, impulsada por el fiscal Carlos Stornelli.

El fiscal solicitó también el contenido de los teléfonos de Eduardo Gil, otro ex auditor externo del Banco Central; Pablo Blanco, director del banco Sucrédito vinculado a Piccirillo; Pablo Caballero; y Mariano Henaise, accionista de ARG Exchange.

Paralelamente, Picardi aguarda el análisis de los teléfonos de funcionarios del Banco Central encargados de controlar las agencias de cambio: Romina García —quien en un audio denunció la presencia de “entongados” dentro del organismo—; Diego Volcic, inspector jefe; Analía Jaime, inspectora general; y Fabián Violante, gerente principal. El inconveniente, según fuentes, es que García aún no entregó la clave de acceso de su celular.

Hace dos semanas, el fiscal espera que la Secretaría de Comercio detalle qué funcionarios autorizaron las SIRA bajo sospecha durante el gobierno kirchnerista, un paso crucial para avanzar con nuevas indagatorias.

### Investigación por el supuesto video de Jésica Cirio

La pesquisa avanzó en un capítulo explosivo: el supuesto video en el que Jésica Cirio aparece contando miles de dólares que, según trascendidos judiciales, pertenecerían al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. La filmación habría sido registrada en la quinta de San Vicente que sigue siendo propiedad del dirigente kirchnerista.

Fuentes judiciales señalaron que la existencia del video habría sido utilizada por Piccirillo como un “mensaje” hacia la Justicia. Insaurralde enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito tras el escándalo del “Yategate” vinculado a la modelo Sofía Clerici.

El periodista Diego Suárez, en el programa “¿La Ves?” conducido por Jonatan Viale en TN, reveló que entrevistó a Piccirillo —quien se encuentra con arresto domiciliario— y que pudo ver el video. Según confirmó, en las imágenes se vería a Cirio, ex esposa de Piccirillo e Insaurralde, filmándose en un vestidor frente a fajos de dólares.

A raíz de esto, el fiscal Sergio Mola, impulsor de la causa contra Insaurralde, solicitó al juez federal Luis Armella que cite a Suárez como testigo. La declaración testimonial fue fijada para el 25 de junio.

En la Justicia se presume que, de existir, el dinero mostrado en el video correspondería a fondos no declarados.

### El rol de Sucrédito y los chats comprometedores

El análisis del teléfono de Migueles reveló que Piccirillo, además de coordinar el trabajo de las agencias de cambio, financiaba a Migueles a través del Banco Sucrédito SAU, donde fue accionista minoritario y ocupó un cargo, o mediante fondos propios, según consta en la causa.

En otro intercambio de WhatsApp entre Migueles y Hauque, vuelve a mencionarse presuntamente a Valeria Fernández. Hauque afirma estar dispuesto a “prender el ventilador” e involucrar a personas que habrían obtenido ganancias millonarias con maniobras similares a las investigadas. También sostiene que Piccirillo había “puesto en vereda” a la “vieja del Central”.

### Primeras operaciones SIRA bajo sospecha por presuntas coimas

Picardi identificó dos primeras operaciones SIRA que podrían haber sido autorizadas mediante pagos ilegales. Según fuentes judiciales, recibió documentación oficial sobre el trámite SIRA N° 23001SIRA