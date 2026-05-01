Manejaba por un acantilado, se quedó sin frenos y rodó 30 metros: salió ileso

Un hombre de 34 años resultó ileso tras protagonizar un grave accidente de tránsito en Misty Cliffs, una pequeña aldea situada en la Península del Cabo, a 40 kilómetros al sur de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Su camioneta perdió los frenos y cayó rodando 30 metros por un acantilado.

Según informó el Daily Mail, Courage Ncube realizaba una mudanza el 26 de abril cuando, alrededor de las 18:30 horas, el pedal del freno se trabó en una curva de 45 grados, lo que provocó que su Toyota acelerara hasta alcanzar los 80 kilómetros por hora. El vehículo, propiedad de la empresa de mudanzas para la que trabaja Courage, chocó contra un muro de piedras y volcó, lo que hizo que dos hombres que viajaban en la parte trasera salieran despedidos sin sufrir lesiones graves.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la camioneta descendió por el camino empinado hasta quedar destruida, mientras esparcía su carga sobre el asfalto. A pesar del fuerte impacto, la puerta del vehículo se abrió y Courage logró salir caminando sin ningún rasguño.

«Estaba haciendo mi trabajo, ayudando a mi jefe a trasladar a un hombre de su antigua casa a la nueva, y el camino que bajaba de allí era realmente muy empinado», relató Courage al medio británico. «Es una montaña muy peligrosa y, de repente, perdí los frenos y bajé a toda velocidad; caí por la ladera hasta el asfalto, pero, gracias a Dios, estoy vivo», agregó.

El conductor se definió como “un hombre trabajador” y lamentó la pérdida de la camioneta, que consideraba su único medio de sustento. “Ahora está lista para el desguace, pero es una bendición que aún tenga vida”, afirmó.

Ante esta situación, la Misty Cliffs Village Association (MCVA), una organización sin fines de lucro dedicada a la conservación de la aldea, lanzó una campaña de recaudación de fondos a través de la plataforma BackaBuddy para ayudar a Courage a adquirir un nuevo vehículo.

“En el video se puede ver que Courage tuvo mucha suerte de salir con vida; es un milagro que no haya sufrido heridas graves o algo peor, pero de alguna manera sobrevivió”, señaló Jon Kerr, tesorero de la MCVA. “Si podemos ayudarlo a conseguir otra camioneta para que vuelva al trabajo, sería maravilloso. Esperamos que otros se sumen a la causa”, añadió.

Un oficial de la policía sudafricana explicó que, al tratarse de un accidente, no se tomaron medidas legales, aunque destacó la suerte del conductor y de los demás involucrados. “La Península del Cabo es muy montañosa y es fundamental que todos los vehículos que transiten por allí tengan frenos en buen estado”, concluyó.