Makallé: un automóvil volcó en camino vecinal tras esquivar una motocicleta

Makallé, Chaco – En la siesta de este domingo 10 de agosto, alrededor de las 14:20 horas, un Chevrolet Celta rojo volcó en un camino vecinal de la ex Ruta 16, a unos 600 metros antes del Vivero Forestal, en dirección a Laguna Blanca.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo era conducido por A.D.P. (40), domiciliado en barrio San Antonio, quien intentó esquivar una motocicleta y perdió el control debido al estado del camino de ripio. Como consecuencia, el rodado derrapó y terminó volcado.

En el automóvil viajaba como acompañante C.J.B. (28), quien sufrió dolores cervicales y fue asistida por personal de la ambulancia del hospital local.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Makallé y de la División Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes.