Makallé: tres menores demorados por maniobras peligrosas en motocicletas

Makallé, 12 de agosto de 2025. Un operativo policial en el casco céntrico culminó con la demora de tres adolescentes y el secuestro de tres motos por circular sin documentación y realizar maniobras peligrosas en la vía pública.

En la madrugada de este martes, alrededor de la 01:30, personal de la Comisaría de Makallé, supervisado por la Zona XXIV Metropolitana, intervino tras recibir múltiples llamados de vecinos que denunciaron a jóvenes realizando maniobras peligrosas en motocicletas.

Intervención y secuestro de vehículos

Durante el procedimiento fueron interceptados tres adolescentes de 16 años identificados como L. V., N. N. G. A. y C. R.. Según el parte policial, circulaban sin poder acreditar la propiedad de las motos, sin licencia habilitante y con escapes libres. Testigos indicaron que realizaban maniobras conocidas como “willy”, que ponen en riesgo a peatones y otros conductores.

Se secuestraron tres motocicletas de 110 cc: una Ghiggeri negra (dominio 735KEI), una Corven negra (dominio AO29YJB) y una Zanella ZB gris (dominio A215IHE).

Destinos legales y medidas

Los menores fueron examinados por un médico y trasladados a la dependencia policial. El Juez de Paz local dispuso el secuestro de los rodados y la notificación a padres o tutores por presunta infracción al Código de Faltas. Intervino además la Oficina de la U.P.I., que ordenó la entrega de los adolescentes a sus progenitores previa acreditación del vínculo.

El operativo estuvo a cargo del subcomisario Marcos A. Gutiérrez, jefe de la Comisaría de Makallé. Las autoridades resaltaron la importancia de denunciar este tipo de conductas para prevenir accidentes y proteger a la comunidad.