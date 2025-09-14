Makallé: secuestran tres motos en operativo de seguridad vial

14 de septiembre de 2025

Personal de la Comisaría de Makallé junto con la Dirección General de Policía Caminera realizó anoche un operativo de seguridad vial para reforzar el cumplimiento de normas de tránsito y prevenir siniestros viales en la localidad.

Durante el procedimiento se secuestraron tres motocicletas por presentar irregularidades como falta de casco reglamentario, ausencia de documentación obligatoria y modificación del sistema de escape con “escapes libres”.

Los conductores, de 21, 23 y 24 años, fueron notificados en libertad con actas contravencionales por infracción al Código de Faltas de la provincia.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán para reforzar la seguridad vial y reducir riesgos en la vía pública.

