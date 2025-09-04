Makallé: Interceptan camioneta con pedido de secuestro en control caminero

Un operativo de rutina en la Ruta Nacional 16 permitió detectar un vehículo con documentación adulterada y pedido de secuestro vigente.

El rodado era conducido por un joven de 24 años , acompañado por otro de 22 , ambos oriundos de Formosa . Durante el control de rutina, los agentes detectaron anomalías y solicitaron la intervención de la verificadora de turno.

La cabo primero Karen Fernández confirmó que tanto el número de chasis como la cédula de identificación estaban adulterados. Al consultar en el sistema SIFCOP , se constató que la camioneta tenía pedido de secuestro vigente por una causa de hurto automotor, con requerimiento judicial de la UFI N°09 de La Plata , en actuaciones de la Comisaría Cuarta de esa ciudad.

Procedimiento y actuación judicial

En el operativo también intervino el Departamento Canes, a cargo de la oficial auxiliar Valeria Sosa, junto al can “Aquiles”, sin que se registraran hallazgos adicionales.

Finalmente, el vehículo y sus ocupantes fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde quedaron a disposición de la justicia para continuar con las diligencias legales correspondientes.