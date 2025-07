Makallé: Intentó huir en moto con partes adulteradas y portaba un arma blanca

13 de julio de 2025 Lectores: 44

Un hombre de 32 años fue detenido en el barrio Fachinal de Makallé tras intentar escapar de un operativo policial preventivo. Viajaba en una motocicleta con irregularidades en su numeración y portaba un arma blanca, lo que generó su inmediata reducción y traslado a la comisaría local.

El procedimiento ocurrió mientras personal policial realizaba un operativo de prevención a bordo de una motocicleta oficial FZ-23. Al intentar identificar a un motociclista en actitud sospechosa, el conductor se dio a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros por los agentes.

Moto con partes alteradas y portación de arma

Al momento de la verificación, los efectivos constataron que el motor y el chasis del rodado no coincidían: el primero era marca Honda y el chasis, marca Guerrero. El conductor, identificado como R. C. D., de 32 años, domiciliado en Makallé, no poseía documentación del vehículo.

Durante el palpado de seguridad, el sujeto intentó esgrimir un arma blanca de unos 20 cm de hoja, con el cabo envuelto en goma negra, pero fue rápidamente reducido por los uniformados. Fue trasladado al hospital local para su revisión médica y luego a la guardia de prevención.

La Policía procedió al secuestro de la motocicleta marca Guerrero, modelo Trip, color roja, así como del arma blanca. La comisaría de Makallé continúa con las actuaciones correspondientes e intenta establecer comunicación con la Fiscalía en turno para definir el encuadre legal del caso.

FUENTE: PRENSA POLICIAL