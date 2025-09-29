Makallé: Hallaron con vida a Juan Carlos Luque tras un intenso operativo

29 de septiembre de 2025 Lectores: 26

Alivio en Makallé. Este domingo por la tarde, efectivos de la Comisaría local encontraron con vida a Juan Carlos Luque (60), vecino del barrio Villa Susana, quien había sido reportado como desaparecido durante la madrugada.

Según el parte policial, Luque fue visto por última vez cerca de las 02:00 en la zona rural “El Vivero”, en el Campo de Manzur. Desde entonces, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluyó móviles, recorridas a pie y a caballo, además de la colaboración de vecinos.

Durante un patrullaje, los efectivos escucharon gritos provenientes del interior del campo y lograron dar con el hombre, quien estaba consciente y en aparente buen estado de salud. De inmediato, fue trasladado al hospital local, donde confirmaron que no presentaba lesiones de gravedad.

El procedimiento estuvo a cargo del subcomisario Gastón Osmar Besga, jefe de turno de la Comisaría de Makallé, y el caso fue registrado oficialmente como “hallado con vida”.