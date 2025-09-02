Makallé: empresa local recibió créditos para fortalecer su producción

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible

que encabeza Óscar Pablo Dudik, concretó la entrega de créditos productivos destinados a impulsar el crecimiento y la continuidad de las empresas locales.

En esta oportunidad, la firma Maderas Manufacturadas de Makallé S.A.S. accedió a financiamiento que será destinado a equipamiento, capital de trabajo y ampliación.

Esta inversión permitirá mejorar su capacidad productiva, generar más empleo y aportar al desarrollo económico de Makallé y la región.

Desde el Ministerio remarcaron la importancia de estas herramientas financieras que buscan acompañar al sector privado, promoviendo la inversión y garantizando la sostenibilidad de las pymes locales.