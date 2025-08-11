Makallé: detienen a un hombre por privar de la libertad a su pareja en un caso de violencia de género

Makallé, Chaco – Un hombre de 41 años fue detenido este lunes 11 de agosto acusado de mantener encerrada a su pareja en su domicilio del barrio Montenegro, en un episodio de violencia de género.
Minutos después, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron que la mujer saliera de la vivienda. Según su testimonio, su pareja se encontraba agresiva tras ingerir medicamentos mezclados con alcohol.
El acusado fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía en Temática de Género, que ordenó su aprehensión por el delito de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.