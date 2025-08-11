Makallé: detienen a un hombre por privar de la libertad a su pareja en un caso de violencia de género

Makallé, Chaco – Un hombre de 41 años fue detenido este lunes 11 de agosto acusado de mantener encerrada a su pareja en su domicilio del barrio Montenegro, en un episodio de violencia de género.

El hecho fue denunciado por una vecina, quien recibió mensajes de auxilio por WhatsApp de la víctima, una mujer de 35 años. Al no poder ayudarla directamente, se presentó en la comisaría local para pedir asistencia.

Minutos después, efectivos policiales acudieron al lugar y lograron que la mujer saliera de la vivienda. Según su testimonio, su pareja se encontraba agresiva tras ingerir medicamentos mezclados con alcohol.

El acusado fue trasladado a la unidad policial y quedó a disposición de la Fiscalía en Temática de Género, que ordenó su aprehensión por el delito de privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.