Makallé | Demoran a joven por «Willy» y maniobras en moto

Un joven de 17 años fue demorado este viernes en Makallé por realizar maniobras peligrosas con su motocicleta. La policía intervino al observarlo hacer «Willy» y zig zag, y procedió al secuestro del vehículo.

Agentes que realizaban una recorrida de prevención en Makallé observaron al joven. Conducía una motocicleta y ejecutaba maniobras en zig zag y «Willy». La policía acudió de inmediato y lo demoró.

Al verificar que era menor de edad, las autoridades procedieron al secuestro formal de la motocicleta con un acta contravencional. Se consultó a la Unidad de Protección Integral (UPI), que dispuso que fuera entregado a sus progenitores.

Se constató que el adolescente ya había sido filmado por sus amistades realizando piruetas similares. Esas imágenes fueron subidas a redes sociales con la misma motocicleta que luego fue incautada.

El informe policial no detalla la ubicación exacta del hecho ni el modelo de la motocicleta. Tampoco se especifica si el menor y sus padres recibirán alguna sanción o medida preventiva adicional por parte de la UPI.