Makallé: camión chocó contra un caballo en la Ruta 16

21 de agosto de 2025 Lectores: 37

En la noche del miércoles, alrededor de las 23:20, se registró un accidente de tránsito en la Ruta Nacional N° 16, a la altura del kilómetro 57,200 (sentido descendente), cuando un camión semirremolque Mercedes Benz Actros 2045 (dominio AG979PY, color blanco) colisionó contra un equino suelto sobre la calzada.

De acuerdo con la información oficial, no hubo personas lesionadas y el rodado pudo continuar su marcha por sus propios medios, retirándose del lugar tras el impacto.

En el operativo intervinieron personal de C.V.S.A., efectivos de la Comisaría de Makallé y la Policía Caminera del puesto de peaje Makallé, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el tránsito en la zona.