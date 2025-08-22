Makallé avanza con el Plan de Iluminación: ya renovaron 262 farolas LED

22 de agosto de 2025

La Municipalidad destacó que los trabajos se realizan con recursos propios y buscan mejorar la calidad de vida en todos los barrios.

La Municipalidad de Makallé informó que ya se renovaron 262 farolas LED en el marco del Plan de Iluminación, con el objetivo de brindar mayor seguridad y mejorar la infraestructura en cada barrio de la localidad.

Desde el Ejecutivo remarcaron que las obras se ejecutan con esfuerzo y recursos propios, en respuesta a los pedidos de los vecinos. “Sabemos que falta, pero estamos trabajando día a día para dar respuesta y lograr que Makallé siga creciendo y transformándose”, señalaron.

El municipio convocó a la comunidad a acompañar este proceso con paciencia y unidad para consolidar las mejoras urbanas.

Fuente: Municipalidad de Makallé

