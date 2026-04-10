Madre de Ángel niega haber matado a su hijo y revela detalles clave

Mariela Altamirano, de 28 años y madre de Ángel, el niño de cuatro años que falleció el pasado domingo en Comodoro Rivadavia, negó rotundamente haber matado a su hijo. «Yo no maté a mi hijo. Lo protegí y lo busqué», afirmó en su defensa. Altamirano y su pareja son los principales investigados por la justicia, aunque aún permanecen en libertad.

Fuentes judiciales informaron a Clarín que Altamirano contaba con denuncias previas por violencia y había perdido la tenencia de otro hijo. Sin embargo, frente a la prensa local rechazó todas las acusaciones en su contra y reiteró que no causó daño a Ángel. La mujer aseguró haber sido víctima de violencia por parte del padre biológico del niño durante el embarazo y los primeros meses de vida, señalando que él abusó de su ignorancia y la echó de la casa.

Respecto a los hechos que derivaron en la muerte del niño, Altamirano relató que aquella mañana despertaron temprano y al levantarlo para ir al baño notaron que se había hecho pis. Por eso, le pidieron a su marido que lo acostara con ella. Luego, mientras dormía, escucharon que no respiraba y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras llamaban a una ambulancia. Intentaron salir a pedir ayuda a los vecinos, pero la vecina que intentó trasladarlos al hospital no pudo arrancar su vehículo debido a los nervios.

Ángel ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia alrededor de las 8:30 del domingo y falleció antes de la medianoche en terapia intensiva. Aunque inicialmente los médicos reportaron un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza del niño. Luis López, padre biológico de Ángel, afirmó con contundencia: «A mi hijo lo mataron».

El caso está enmarcado en una compleja disputa judicial por la tenencia del niño. Además de los antecedentes de la madre, el padre también tiene una denuncia por violencia familiar, según fuentes del caso. Lorena Andrade, pareja de López y quien crió al niño junto a él, dijo que Altamirano se fue a Córdoba poco después del nacimiento de Ángel y regresó a Chubut el año pasado. A pesar de esto, en noviembre pasado la Justicia inició un proceso de revinculación y otorgó la tenencia temporal a Altamirano, a pesar del historial de violencia que había generado la pérdida de la tenencia de otro hijo.

Testigos relataron un intercambio tenso entre Altamirano y López dentro del hospital. Según la mujer, el padre intentó que se reconocieran signos de violencia en el ingreso de Ángel, pero el director pediátrico desmintió esas afirmaciones, confirmando que el niño no presentaba signos externos de violencia. Altamirano manifestó además sentirse amenazada junto con su familia y explicó que por eso no participó del velatorio de su hijo, priorizando la protección de su hija de seis meses.

En contraataque, Altamirano denunció el inicio violento de la relación con López. Según su relato, desde el embarazo sufrió violencia, que se intensificó luego del nacimiento del niño cuando su pareja comenzó a consumir alcohol y drogas, abandonándola por varios días y generando dificultades económicas. «Me atacaba con un cuchillo y amenazaba con suicidarse si me separaba. Me sacó al nene y me echó de la casa», afirmó. También reveló que cumplía con la obligación de pagar la cuota alimentaria, aunque acusó al padre y su pareja de haberle embargado el sueldo sin solicitarle dinero previamente.

Altamirano dijo haber llegado a Comodoro Rivadavia en condiciones precarias y haber trabajado duro para construir una vida estable junto a su pareja. Informó además que su casa fue objeto de un robo recientemente.

El fiscal Facundo Oribones ya imputó a Altamirano y a su pareja como principales sospechosos del caso. Además, solicitó información a las autoridades de Misiones y Corrientes, provincias donde la madre habría residido anteriormente, para recabar datos sobre las denuncias en su contra. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Ángel.