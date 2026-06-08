Macri ya no dice que no, un salvataje a Patricia y el mileísmo en su peor hora

Mauricio Macri ya no descarta una posible candidatura presidencial para 2027. Así se lo dejó entrever el viernes a Maxi Pullaro y Rogelio Frigerio durante un encuentro en Santa Fe. En esa reunión, Macri sostuvo: «Si el candidato sos vos, vamos detrás». Sin embargo, aclaró que “no es tiempo de candidaturas, falta mucho. No es el momento. No hay que decir nada”. Esta prudencia contrasta con su actitud, que exhibe una dinámica propia de un aspirante, aunque él lo niegue.

Reconocer abiertamente un proyecto presidencial en esta etapa podría generar resistencias dentro del oficialismo y desestabilizar el delicado equilibrio que mantienen los líderes del PRO con el gobierno nacional, especialmente tras haber competido juntos en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y mantenerse alineados por el momento.

Durante el diálogo con Pullaro y Frigerio, Macri puso el foco en fortalecer los partidos políticos, no solo el PRO. En parte del encuentro en Santa Fe, se sumó Leonel Chiarella, presidente nacional de la UCR, lo que destacó la intención de potenciar el rol de esa fuerza dentro de la oposición.

En relación con las elecciones primarias (PASO), Pullaro planteó la posibilidad de eliminarlas, una postura que, por ahora, no cuenta con consenso amplio en la oposición. El gobernador de Santa Fe sugirió que, sin PASO, si Macri confirma su candidatura, podría consolidar una propuesta competitiva que evite disputas internas conflictivas y alcance al menos un 20% de intención de voto, porcentaje suficiente para aspirar a disputar un balotaje.

La reunión también sirvió para afinar las aspiraciones de cada dirigente presente. Tanto Pullaro como Frigerio buscan la reelección en sus provincias y consideran que contar con un candidato presidencial propio, como Macri, fortalecería sus proyectos locales. En ese marco, se discutió si la exhibición de Macri sobre su posible candidatura podría ser una táctica para presionar al Gobierno y negociar beneficios a cambio de no intervenir en la Ciudad de Buenos Aires. Macri desmintió esta hipótesis: «No tiene nada que ver, no estamos en peligro en CABA, en particular porque Jorge está mejorando».

Otro foco de atención fue la estrategia legislativa. Pullaro y Frigerio lamentaron la creciente tensión entre los exaliados de Cambiemos y el Gobierno, que dificulta un bloque unificado en la Cámara de Diputados. Actualmente, el PRO cuenta con dos jefaturas de bloque: Cristian Ritondo y Gisela Scaglia. La postura de Ritondo, que ha apoyado al Gobierno, ha impedido la formación de una bancada cohesionada que podría sumar cerca de 50 diputados y convertirse en un actor clave en las decisiones legislativas.

Por otra parte, Macri reconoció que el «mileísmo» atraviesa su peor momento, perdiendo respaldo entre sus votantes históricamente clave. Además, confirmó que sectores empresariales le han solicitado constituir una alternativa política que mantenga aspectos positivos del rumbo actual y ofrezca una salida exitosa. Mencionó reuniones recientes con empresarios, entre ellos un encuentro privado en Colonia del Sacramento y un almuerzo convocado por un consejo asesor de un grupo editorial. Macri negó haberse reunido o tener previsto hacerlo con Patricia Bullrich.

El acuerdo entre Macri y Pullaro anticipa un cambio en la estrategia de la oposición negociadora. La última sesión en la Cámara de Senadores mostró la fragilidad del oficialismo para avanzar con sus proyectos, evidenciada en la aprobación del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La división dentro del bloque «Los 44», liderado por Bullrich, dejó a este sector expuesto frente a tácticas de la oposición más dura.

Un escándalo surgido por el supuesto parentesco de Michelli con un periodista se utilizó como argumento para bloquear su nombramiento, que finalmente fue derrotado en sesión con el apoyo de dos tercios de los votos. La única confirmación oficial sobre dicho motivo se produjo en una reunión entre Victoria Villarruel y la propia Michelli, quien recibió el compromiso de la vicepresidenta para que su pliego fuera tratado en igualdad de condiciones. Villarruel llevó esa posición a la reunión de Labor Parlamentaria con la afirmación: «Me he reunido con ella y le he prometido que su pliego se va a tratar en igualdad con todos los demás».

Ante la tensión generada, José Mayans propuso aprobar todos los pliegos con dos tercios de los votos para reducir los roces entre «Los 44» y el Gobierno. Patricia Bullrich, visiblemente incómoda, manifestó: «No puedo aparecer yo, que soy jefe de bloque, confrontando con el Presidente». Según dejó entrever, mantuvo contactos telefónicos con Milei durante esa reunión y decidió finalmente abstenerse.

La misma tensión provocó la suspensión del tratamiento del proyecto sobre la Inviolabilidad de la Propiedad. Mayans advirtió: «Eso es invotable. Y menos para nosotros que venimos de zonas fronterizas. ¿O acaso no saben que Estados Unidos se formó comprando tierras de otros países?». Aunque el oficialismo insistió en su tratamiento, la sesión del jueves fue interrumpida con un cuarto intermedio y el proyecto quedó postergado. En ese intervalo, Mayans conversó con Camau Espínola (Provincias Unidas) y señaló el rechazo de varias provincias fronterizas, como Misiones, Formosa o Corrientes, que temen la venta indiscriminada de tierras a extranjeros. A este rechazo se sumaron legisladores como Carolina Losada y el radical Sergio Fama.

El Gobierno planea retomar esta semana el debate sobre el proyecto, considerado prioritario por Martín St