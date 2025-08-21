Machagai: interceptan a cazadores ilegales armados en Colonia Arenales

Cinco personas fueron demoradas anoche en una zona rural de Machagai, tras ser sorprendidas realizando disparos en Colonia Arenales. El operativo estuvo a cargo de la División Operaciones Rurales y la Comisaría local, luego de que productores alertaran sobre un vehículo sospechoso.

El auto, un Volkswagen Suran negro, fue interceptado con cinco ocupantes en su interior. Entre los elementos secuestrados había dos escopetas calibre 16, ocho cartuchos, cuatro armas blancas, una linterna, un silbato y 12 huevos de ave silvestre.

Los demorados y las infracciones

Los mayores de 26, 30, 33 y 40 años fueron notificados por infringir el Código de Faltas Provincial (Ley 850-J) y la Ley 1429-R de Caza. En tanto, un menor de 16 años fue entregado a su madre bajo supervisión judicial.

Destino de las pruebas

Las armas y los huevos quedaron a disposición de la Dirección de Fauna, donde veterinarios policiales determinarán la especie afectada. La Dirección de Fiscalización y Control Ambiental continuará con la investigación.