Machagai: detuvieron a un hombre por agredir con vidrio a su expareja

Una joven de 19 años denunció haber sido atacada por su expareja la madrugada del lunes en Machagai. Según relató, Aníbal Antonio Padrón, de 38 años, conocido como “Cota”, llegó a un kiosco donde ella estaba con amigos, la insultó y luego la agredió físicamente.

El agresor rompió una botella de vidrio y con un trozo hirió a la víctima en el rostro y en una oreja. La joven fue auxiliada y trasladada al hospital local, donde permaneció en observación hasta el mediodía. La herida en la cara demandó más de 10 puntos de sutura.

La denuncia fue presentada el martes. La Fiscal de Género Nº 5, Nelia Velázquez, imputó a Padrón por “lesiones graves en contexto de violencia de género” y ordenó su detención.

La aprehensión de Padrón se concretó la tarde del miércoles. La investigación sigue en curso para reunir más pruebas y testimonios.