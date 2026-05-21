MacBook Neo y Googlebook: las nuevas apuestas de Apple y Google para reinventar la laptop

Durante casi quince años, las Chromebooks representaron la visión de Google sobre las computadoras portátiles: dispositivos sencillos, basados en la nube y orientados a tareas cotidianas. Sin embargo, la aparición de la inteligencia artificial impulsó a la compañía a desarrollar una categoría más ambiciosa, con el objetivo de competir directamente con Apple.

En este contexto, Google presentó Googlebook, una nueva clase de notebooks que rompe con el concepto tradicional de un sistema operativo centrado exclusivamente en aplicaciones y archivos, para transformarse, según la empresa, en un «sistema de inteligencia».

El anuncio se realizó durante el evento virtual The Android Show, a cargo de Alexander Kuscher, director de software de ChromeOS. Aunque no se mostraron imágenes definitivas ni se revelaron especificaciones completas, la compañía dejó un mensaje claro: la inteligencia artificial dejará de ser una función adicional para convertirse en el núcleo de toda la experiencia informática.

### De un sistema operativo a un “sistema inteligente”

El principal avance de Googlebook no reside en el diseño ni en los componentes internos, sino en la forma en que la computadora interactúa con el usuario.

Los nuevos dispositivos estarán basados en tecnología Android, utilizada en teléfonos móviles, y contarán con una integración mucho más profunda con Gemini, la inteligencia artificial desarrollada por Google.

La propuesta no se limita a asistentes virtuales convencionales. En lugar de requerir abrir una aplicación para solicitar ayuda, la IA operará de manera continua y contextual sobre todo lo que suceda en la pantalla.

Un ejemplo de esta innovación es Magic Pointer, una herramienta creada en conjunto con el equipo de Google DeepMind que busca transformar el tradicional cursor del trackpad, convirtiéndolo en un asistente inteligente en tiempo real.

Con esta función, al mover el puntero sobre diferentes elementos, Gemini interpretará el contexto y sugerirá acciones automáticas. Por ejemplo, si el usuario señala una fecha en un correo electrónico, podrá generar una reunión de forma inmediata. Asimismo, si selecciona dos imágenes —como un sillón y un living— la inteligencia artificial permitirá visualizar cómo quedaría ese objeto dentro del espacio.

### Googlebook: características principales

Aunque la presentación omitió detalles clave como procesador, memoria RAM, autonomía, capacidad de almacenamiento, variedad de modelos y precio, sí se dieron a conocer algunos aspectos destacables.

La nueva serie de laptops incluirá una barra luminosa denominada «Glowbar», ubicada en la parte superior del equipo y compuesta por los colores característicos de Google. Según Kuscher, este elemento visual no será solo decorativo, sino que estará vinculado a las interacciones inteligentes del sistema.

Google anticipa que los primeros Googlebook surgirán de asociaciones con fabricantes tradicionales del ecosistema PC, como Acer, ASUS, Dell, HP y Lenovo.

Además, la empresa confirmó que las Chromebooks no desaparecerán: seguirán recibiendo soporte y coexistirán con la nueva familia de dispositivos.

Según fuentes extraoficiales, los primeros modelos de Googlebook llegarán en la segunda mitad de 2026, con precios estimados entre 1,299 y 1,799 dólares.

### Diferencias con la MacBook Neo

El anuncio de Googlebook invita a compararlo inmediatamente con la recientemente presentada MacBook Neo de Apple, otro producto que busca redefinir el acceso a una categoría histórica. Sin embargo, ambas computadoras parten de filosofías muy distintas.

La MacBook Neo pretende democratizar el ecosistema Mac, eliminando barreras de precio. Con un valor inicial internacional de 599 dólares, Apple ofrece una portátil orientada a estudiantes y usuarios cotidianos, manteniendo características tradicionales de la marca: cuerpo de aluminio reciclado, pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas, cámara Full HD, teclado Magic Keyboard y una experiencia visual reconocible.

En su interior, esta laptop utiliza el procesador A18 Pro, heredado de la familia iPhone, en lugar de los chips M de mayor rendimiento. Su objetivo, alineado con la filosofía de Apple, es brindar una computadora eficiente para tareas habituales, productividad, estudio, navegación y funciones básicas de inteligencia artificial.

Por su parte, Googlebook adopta una lógica diferente. Mientras Apple organiza la experiencia en torno al hardware y un sistema operativo clásico, Google invierte ese orden y sitúa a la inteligencia artificial como punto de partida.

La diferencia puede parecer sutil, pero implica un cambio de enfoque total. En la MacBook Neo, la IA opera como una capa adicional dentro del ecosistema macOS, mientras que en Googlebook la computadora parece diseñada en torno a Gemini desde su concepción inicial.

La decisión final quedará en manos de los usuarios.