«Lumumba», el hincha viral de República de Congo, llegó a México: ¿por qué no estuvo en el Mundial hasta ahora?

El fútbol es un fenómeno global y, a la vez, una herramienta para resignificar la historia o dar a conocer hechos poco enseñados en las escuelas. Michel Mboladinga se volvió viral en redes sociales por acompañar a la selección nacional de la República Democrática del Congo vestido como Patrice Lumumba, líder panafricanista y primer ministro de su país. Sin embargo, este emblemático hincha del conjunto africano no estuvo presente en el primer partido de su selección. ¿A qué se debió su ausencia?

Desde la Copa África 2025, Mboladinga se ha convertido en una suerte de amuleto para el equipo, acompañando siempre desde las gradas con el brazo en alto y vistiendo ropas llamativas, como una estatua viviente que honra el legado de su prócer nacional.

### Ausencia en el debut contra Portugal

Aunque formó parte de la concentración previa y la federación congoleña anunció que se haría cargo de sus gastos, Mboladinga no pudo asistir al debut del equipo, que terminó en empate frente a Portugal.

La razón de su ausencia se relaciona con el brote de ébola en su país, que generó un endurecimiento de los protocolos sanitarios para ingresar a Estados Unidos. Entre las medidas establecidas, figuraba la obligación de realizar 21 días de cuarentena en Bélgica antes del viaje. Debido a estos plazos, el carismático seguidor no pudo llegar a tiempo para el primer partido, aunque estará presente el próximo martes en la segunda fecha, cuando la República Democrática del Congo enfrente a Colombia.

Tras varios días de incertidumbre y haber perdido un momento histórico para su país en el Mundial, Lumumba Vea finalmente cumplió su objetivo. El hincha más reconocido de la selección arribó a Guadalajara y acompañará al equipo en el duelo frente a Colombia por la segunda fecha del Grupo K, el martes 23 a las 23:00 (hora argentina).

La noticia fue celebrada por los seguidores congoleños en redes sociales. El propio Michel Nkuka Mboladinga, nombre real del fanático, compartió imágenes de su llegada a México tras completar su viaje desde París y confirmó que esta vez no tuvo inconvenientes para ingresar al país.

### El legado de Patrice Lumumba

Patrice Lumumba fue un luchador por la independencia de la República Democrática del Congo y su primer gobernante electo democráticamente. En su discurso de investidura denunció el racismo, la persecución y los crímenes cometidos por el régimen colonial.

Meses después de su histórica declaración, fue asesinado por fuerzas del ejército que aún dependían de Bélgica. Aún más macabra fue la persecución posterior: para borrar simbólicamente su legado, su cuerpo fue desenterrado, descuartizado y disuelto en ácido. De él solo quedó un diente de oro que un policía belga guardó como trofeo y que fue finalmente restituido a la familia de Lumumba en 2022.

### La voz de Mboladinga

Mientras aguarda la habilitación sanitaria para asistir oficialmente, Mboladinga declaró recientemente a The Wall Street Journal: “Me quedo inmóvil porque creo que le da resistencia emocional al equipo. Así como Lumumba sacrificó su vida por nuestro país, el mío es un precio muy pequeño a pagar por lo mucho que me importa este equipo”.