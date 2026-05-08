Luke Skywalker vs. Donald Trump: un histórico actor de Star Wars publicó una foto del presidente muerto y la Casa Blanca lo llamó «enfermo»

Mark Hamill, reconocido por interpretar a Luke Skywalker en las primeras películas de Star Wars, generó controversia al publicar una imagen que mostraba al expresidente Donald Trump muerto, tendido sobre una tumba con una lápida que señalaba «Donald Trump 1946-2024». La publicación provocó una dura respuesta de la Casa Blanca, que calificó al actor como «enfermo». Horas después, Hamill eliminó el mensaje y ofreció disculpas, aunque mantuvo su postura crítica hacia Trump, afirmando que «debería vivir lo suficiente para rendir cuentas por sus crímenes».

La polémica comenzó con la publicación realizada el miércoles por Hamill en la red social Bluesky, plataforma a la que migraron varios usuarios tras la transformación de Twitter en X, tras ser adquirida por Elon Musk, un reconocido simpatizante del presidente estadounidense. La imagen estaba acompañada por el mensaje: «Si solo», seguido de un texto que deseaba que Trump viviera lo suficiente para enfrentar una «inevitable y devastadora derrota en las elecciones de medio término», ser destituido, condenado y humillado por «sus innumerables crímenes» y quedar «deshonrado para siempre en los libros de historia».

La Casa Blanca no respondió a través de su cuenta institucional principal, sino mediante Rapid Response 47, una cuenta operada por el equipo de prensa del gobierno. En Twitter, calificaron a Hamill de «enfermo mental», y acusaron a los «lunáticos de la Izquierda Radical» de usar una retórica que, según ellos, ha inspirado tres intentos de asesinato contra el presidente en los últimos dos años.

Este jueves por la tarde, Hamill eliminó la publicación original y explicó en un nuevo mensaje: «Edición precisa para mayor claridad: ‘Debería vivir lo suficiente para… rendir cuentas por sus… crímenes’. En realidad, le deseaba lo contrario a la muerte, pero pido disculpas si la imagen te pareció inapropiada». La imagen, aclaró, no fue creada con inteligencia artificial, sino que se trataba de una foto de archivo del expresidente con el cabello despeinado.

Este episodio se produjo días después del «Star Wars Day», celebrado el 4 de mayo debido a un juego de palabras en inglés con la frase icónica de la saga, «May the Force be with you» («Que la fuerza te acompañe»). En esa fecha, tanto Donald Trump como Barack Obama emitieron mensajes para conmemorar el evento. La Casa Blanca publicó en la red X una acuarela digital en la que Trump aparece vestido como un Mandaloriano, cargando al personaje Grogu, acompañado del lema: «En una galaxia que exige fortaleza, Estados Unidos está listo».

Por su parte, Obama aprovechó la ocasión para promocionar el Centro Presidencial Obama, cuyo museo-biblioteca abrirá el 19 de junio en Chicago. En su promoción, contó con la colaboración de Hamill, señalando que este espacio es «un lugar para reunirse, inspirarse y convertirse en una fuerza». Trump, en contraste, criticó el costo de ese centro, comparándolo con las construcciones imperiales de la saga Star Wars.