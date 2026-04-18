Luis Caputo y Kristalina Georgieva se reunieron en el FMI: «Hay una relación de confianza», dijo el ministro

En las últimas horas de la Asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió este viernes en Washington con la directora gerente Kristalina Georgieva, en un clima distendido tras la aprobación, el miércoles, de la segunda revisión del programa económico argentino.

“Fue una reunión agradable porque hay una relación de confianza”, afirmó Caputo a periodistas argentinos, entre ellos de *Clarín*, a la salida del encuentro que duró poco más de una hora. El ministro destacó que Georgieva “está súper impresionada con los logros” alcanzados por el gobierno argentino.

Si el directorio ejecutivo del FMI ratifica el acuerdo técnico —lo que se estima ocurrirá a mediados de mayo— se habilitará el desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

Caputo y Georgieva ya se habían encontrado brevemente el miércoles, minutos antes del anuncio oficial, en una reunión informal. El encuentro de este viernes tuvo lugar en una sala del edificio del FMI, cuando caía la noche en Washington y gran parte del personal se había retirado tras una semana intensa.

Acompañaron al ministro el jefe del Banco Central, Santiago Bausili; el vicepresidente Vladimir Werning; el viceministro de Economía, José Luis Daza; y el representante argentino ante el FMI, el economista Leandro Madcur.

Con anterioridad, Caputo había señalado que Argentina mantiene “una relación soñada” con el Fondo y destacó su vínculo personal con Georgieva: “Tengo una relación mucho más allá de los negocios. Así que el viernes nos juntamos para hacer una puesta a punto de la situación. Yo le cuento las cosas en las que estamos trabajando y ella me da su opinión. Es una relación muy cercana, muy cordial, muy profesional”.

Tras el encuentro, Georgieva destacó el “excelente diálogo” mantenido con el ministro y aseguró que desde el FMI esperan “seguir apoyando las reformas de Argentina para consolidar la estabilidad y elevar el crecimiento”.

Consultado sobre si Georgieva manifestó preocupación por la inflación en Argentina —que en marzo registró un aumento de 3,4%, calificado como “malo” por el presidente Javier Milei—, Caputo respondió: “No, ella está preocupada por el shock externo”, en referencia a las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos e Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, fenómenos que afectan la economía global. “Argentina ha sufrido shocks externos en muchas ocasiones, y lo que sucede es que a veces estos exponen vulnerabilidades de las políticas económicas”, explicó.

El ministro subrayó que “si hubiéramos tenido una macroeconomía desordenada, este shock nos hubiera impactado brutalmente”. En ese sentido, añadió que la inquietud de Georgieva radica en “no confiarse, no empezar a hacer políticas fiscales laxas, porque entonces se estaría agregando nafta al fuego. Si en este contexto se incrementan el gasto y la deuda, las tasas subirán, las deudas serán insostenibles y el impacto puede ser peor que el shock mismo”.

Caputo afirmó que la relación con el FMI “ahora es totalmente diferente a la de antes”. “Es una relación también de muchísima confianza porque nosotros les hemos probado todo lo que dijimos. Esto ayuda a la acumulación de reservas”, añadió.

En el acuerdo técnico alcanzado el miércoles se estableció una flexibilización en la meta de reservas, que ahora será de 8.000 millones de dólares para fin de año. “Ayudó mucho toda la explicación que les dimos el año pasado respecto a la compra de reservas en plena corrida cambiaria, algo que no tenía sentido en ese momento porque nadie vendía dólares en Argentina, y el Banco Central, al salir a comprar en un esquema de bandas, solo llevaba el dólar al techo de la banda para terminar vendiéndose a sí mismo. No era el momento para acumular reservas mientras sufríamos ese ataque, y lo entendieron perfectamente”, afirmó Caputo.

El ministro agregó: “Les dijimos que cuando sea el momento indicado, reconstruiremos las reservas considerando la situación económica y la profundidad del mercado. Una vez más, les demostramos que primero estamos acertados y segundo que en la medida de lo posible hacemos más”.

Con esta reunión, Caputo concluye una agenda intensa en Washington, en el marco de la Asamblea del FMI y el Banco Mundial. Además del anuncio de la revisión del programa, el ministro logró la obtención de 2.000 millones de dólares en garantías del Banco Mundial y otros 550 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para préstamos con bancos privados.