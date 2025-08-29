Luis Caputo volvió a desmentir una pelea con Javier Milei y mostró un chat de Whatsapp con el Presidente

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a negar cualquier tipo de diferencia con Javier Milei y coincidió con el Presidente en que ambos tienen «una relación simbiótica». Como prueba de su afirmación y para «despejar cualquier duda» mostró en la pantalla de su celular un chat de Whatsapp con el mandatario, con mensajes de cariño y emoji de corazón.

«Nunca hubo una relación tan buena entre un presidente y un ministro de Economía, probablemente, en toda nuestra nuestra historia», afirmó durante su participación en el programa «Las tres anclas», el programa que se emite cada jueves por el canal de streaming oficialista Carajo y del que participa parte de su equipo económico.

Inmediatamente, para dejar en claro su afirmación, acercó el teléfono a la cámara y abrió el chat de Whatsapp con el titular del Ejecutivo. Es una conversación reciente, aunque anterior a este jueves, según se desprende de lo que mostró.

«Te quiero, Toto, sos lo más de lo más», escribió Milei y luego le envió el emoji de un corazón. «Jaja, yo tmb. Espalda con espalda vamos», respondió el aludido en la misma sintonía. «Tengo un mensaje como ese más o menos cada tres días», detalló.

Antes de exponer la charla, Caputo había descartado la existencia de cualquier tipo de inconveniente en su vínculo con Milei.

«Pude haber discutido con los chicos- dijo en referencia a los integrantes del equipo económico- pero no discutí ni una vez con el Presidente en 18 meses. Sé lo que piensa él porque es lo mismo que pienso yo», aseguró, en sintonía con los elogios que suele lanzarle Milei en sus discursos.

En el mismo sentido, insistió en que a pesar de que «nunca» discutieron, «los medios siguen jorobando con eso». «Siguen con que yo me voy. Me voy a quedar hasta el 10 de diciembre de 2027, faltan dos años y medio, no puedo desmentir esto cada vez que lo dicen», expresó.

De la misma manera, aseguró que ningún funcionario del Ministerio que encabeza «habla en off». «Les tengo prohibido hablar en off… cualquiera que diga que alguien dijo algo en off es mentira», aseveró.

Caputo responsabilizó a la oposición por la suba de tasas: «Lo único que quieren es voltear al Gobierno»

En el plano económico, el ministro definió a la actual como «una etapa transitoria producto de una oposición que quiere destrozar el país» y le atribuyó en particular «la volatilidad de las tasas» de interés.

«Es producto de lo que hizo la oposición que lo único que quiere es voltear al Gobierno», evaluó, pero remarcó que en la administración nacional no hay preocupación al respecto. «Sabemos que es algo de corto plazo. Cuando la gente vote va a bajar la tasa, el riesgo país y van a subir las acciones», dijo.

A tono con el mensaje del oficialismo, Caputo afirmó que «el kirchnerismo le declaró la guerra a los argentinos» y «mandó a su brazo armado, el Congreso, a romper el equilibrio fiscal y el programa económico». «En dos semanas votaron 12 leyes que rompían todo”, argumentó.