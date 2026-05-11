Luis Caputo: “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, ante los rumores sobre posibles efectos negativos en las decisiones de inversión en Argentina tras las revelaciones sobre el patrimonio del jefe de Gabinete. “Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni”, afirmó el funcionario.

Caputo mostró optimismo respecto al impacto del escándalo del ex vocero en la economía. En declaraciones a LN+, aseguró que “en la economía real definitivamente no” afectan las revelaciones judiciales y reiteró que “nadie va a dejar de invertir en Argentina por las declaraciones juradas de Adorni”.

Además, destacó que el riesgo país “está prácticamente en los mínimos, incluso con el caso Adorni y en pleno shock externo por la guerra en Medio Oriente”.

Al referirse al avance de la investigación a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, Caputo señaló: “Él tiene que presentar todos sus papeles, pero veo que la ansiedad no es precisamente porque Manuel tiene la Justicia a su favor”. Agregó que “si realmente no tiene las cosas en orden, a la Justicia no le va a pasar desapercibido”, en un tono optimista.

El ministro también se refirió a la defensa pública que hizo Javier Milei de Adorni, tanto en una entrevista telefónica brindada a LN+ como en la reunión de Gabinete del viernes pasado, donde Milei afirmó a sus ministros: “Prefiero perder la elección a echarlo”.

“Yo pienso lo mismo que el Presidente; el Presidente considera que Manuel es una persona honesta y lo defiende como tal. Si el Presidente pensara que Manuel no es honesto y lo defendiera, me parecería muy mal”, expresó Caputo.

Continuó: “Si el Presidente piensa que es una persona honesta y no lo defendiera, me parecería mucho peor. Me parecería trágico que un presidente esté más pendiente de si mide algo o no y esté dispuesto, en función de eso, a ejecutar a un ministro que considera honesto”.

Sobre la inflación de abril, Caputo estimó que el índice se ubicará entre 2,5% y 2,8%, un nivel “sustancialmente más bajo que el 3,4% de marzo”. Señaló que “estamos viendo en los datos que empieza un proceso de recuperación que se va a acentuar más a partir de junio” y afirmó que “a partir de junio se vienen los mejores meses”.

El ministro consideró que el país “entró en un proceso más virtuoso, donde estamos tratando de absorber el fuerte shock interno del año pasado y comenzamos un nuevo proceso de desinflación”.

En cuanto a la cotización del dólar, Caputo afirmó que la moneda estadounidense está “muy tranquila” y destacó que “eso es otra prueba de que Argentina se está recibiendo como país serio”.

Por último, al ser consultado sobre rumores acerca del pago de sobresueldos en el Estado, el titular del Palacio de Hacienda lo negó enfáticamente: “Obvio que no”. Añadió que “hay algunas cosas que no necesitan ni respuesta” y que “hay cosas que no resisten el menor análisis”, asegurando que “no sé de nadie que cobre”.