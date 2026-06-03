Luis Caputo cruzó a Ricardo Quintela por decir que lo iban a investigar cuando Milei deje el poder: «Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar»

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió con dureza a través de redes sociales al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este afirmara que el funcionario del gobierno de Milei sería investigado cuando la oposición vuelva al poder. “Mejor que amenazar cual matón de barrio, dedíquese a gobernar bien su provincia, que es un desastre”, le reprochó Caputo.

En su contundente mensaje, el ministro recordó: “Ya estuvieron y lo hicieron gobernador, porque para eso ustedes utilizan el poder del Estado. Tuvieron que inventar entonces que mi familia había atentado contra la vicepresidenta”. Esta declaración alude al intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y a las denuncias surgidas durante el juicio sobre presuntos vínculos entre la empresa familiar Caputo Construcciones y Jonathan Morel, líder de la agrupación Revolución Federal, quien estuvo bajo investigación y fue detenido temporalmente.

Caputo redobló la apuesta: “Por no adherir al RIGI, está privando a los riojanos de empleo, recursos y mejores salarios. Mejor que amenazar, dedíquese a gobernar bien su provincia, que por su culpa es un verdadero desastre”.

El cruce comenzó tras una entrevista concedida por Quintela a Infobae TV, en la que cuestionó al ministro luego de sus críticas a la posible candidatura presidencial de Axel Kicillof. Caputo había afirmado que, “por más que ocurra una guerra mundial o una invasión extraterrestre, Axel Kicillof nunca va a ser presidente”, una frase que generó malestar en el entorno del gobernador bonaerense.

En respuesta, Quintela advirtió: “Lo vamos a investigar a él también cuando lleguemos al poder. Vamos a hacer lo que nunca hicimos, que es investigar qué sucedió en esta gestión. Por eso, los inversores tienen que tener cuidado”. Estas palabras fueron interpretadas por Caputo como una amenaza, motivo por el cual respondió públicamente.

El gobernador riojano acusó además a Caputo y su entorno de desconocer la realidad del país: “No conocen el país porque no lo visitan, no saben cuáles son los problemas. Nunca desembarcaron en una provincia para fijarse en lo que pasa con la gente. No conocen la idiosincrasia ni el potencial de cada región. Lo único que conocen son políticas para beneficiar a un grupo selecto de la Argentina y del extranjero”.

Quintela también cuestionó el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y el nuevo proyecto “superRIGI”, señalando que implican “una entrega total, absoluta, de nuestra riqueza”. La Rioja es una de las provincias que no adhirió al RIGI, a diferencia de Catamarca y San Juan, que impulsan proyectos mineros con inversiones que oscilan entre 200 y 2.000 millones de dólares. El gobernador argumentó que no se opone a las inversiones, sino “a un sistema donde ellos se la llevan toda y las provincias quedan con muy poco”.

Sobre la denuncia aludida por Caputo, cabe recordar que en octubre de 2022, en el marco del proceso judicial por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), entonces a cargo de Agustín Rossi, presentó una denuncia vinculando a integrantes de Revolución Federal, incluido Jonathan Morel, con supuestas amenazas a la vicepresidenta.

Durante la investigación, se detectaron pagos realizados por la empresa familiar Caputo a Morel por trabajos de carpintería en dos proyectos inmobiliarios de la empresa en Añelo, Neuquén. Flavio Caputo, hermano de Luis y primo de Nicolás Caputo, se presentó ante la justicia y ofreció colaborar para desmentir las acusaciones, señalando que estas contrataciones fueron meramente comerciales y no constituyen “apoyo financiero” a la agrupación.

Morel fue detenido durante la investigación, aunque luego quedó libre acusado de “incitación a la violencia colectiva”. Frente a la controversia, Caputo reiteró: “Yo no tengo la culpa de que un loco haya querido matar a la vicepresidenta”.