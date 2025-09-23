Luis Caputo confirmó que habrá un anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos: «Hablamos de alguna cifra específica»

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló este martes con los medios argentinos en Nueva York, donde junto al presidente Javier Milei mantuvieron un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Allí, ratificó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, «hará algún anuncio», pero no quiso entrar en detalles.

«Hay muchas cosas que estamos haciendo juntos y que vamos a hacer juntos. Estamos hablando muchas cosas, pero preferimos no decir nada hasta que no tengamos nada listo. Los equipos están hablando y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio», adelantó.

Y continuó: «Espero que ellos anuncien lo que tengan que anunciar. Nuestros equipos están trabajando desde hace tiempo», aunque consideró que «las palabras del presidente» Trump son «más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero».

«Hablamos de alguna cifra específica», afirmó y confirmó que «mañana es la reunión con Kristalina» Georgieva, titular del FMI.

El ministro comentó que los equipos técnicos argentinos y estadounidenses «están trabajando las 24 horas para llevarlo a cabo lo más rápido posible».

No se imaginan lo emocionante que fue la reunión…!!

Respecto del encuentro con Trump, Caputo se mostró visiblemente emocionado y destacó el apoyo que le dio a Milei: «Fue realmente emocionante, emotivo».

Ante la pregunta de los medios presentes, Caputo reveló que el gobierno norteamericano «no pidió nada a cambio» de este apoyo y dijo: «Nosotros dijimos lo que todos saben, que es un aliado estratégico».

«Supero mis expectativas. Fue algo histórico», insistió sobre la reunión con el mandatario estadounidense.

Asimismo, afirmó: «Seguimos trabajando por los argentinos, estamos por el camino correcto, nos estamos matando para sacar el país adelante y haciendo las reformas que ningún gobierno se atrevió a hacer en un montón de años».

Luis Caputo participó de la reunió bilateral entre Donald Trump y Javier Milei.

Y pidió a los argentinos que «tengan confianza, es un gobierno que vino a hacer todos estos cambios y no los va a desilusionar».

«Ya hay resultados que muestran que este es el camino, y entendemos más que nadie que hay gente que le cuesta porque heredamos un nivel de pobreza alto, nunca dijimos que iba a ser fácil», completó.

Caputo: «Vinimos a hacer las reformas que nadie hizo en 120 años».

El apoyo electoral de Donald Trump a Javier Milei

Poco antes de reunirse con Milei en las Naciones Unidas, el presidente Trump dedicó al argentino fuertes elogios: dijo que “es un líder verdaderamente fantástico” y dijo que tenía su «respaldo completo y total para su reelección». Y luego, una vez cara a cara, le dijo: «Lo respaldamos 100%, ha hecho un trabajo fantástico».

Trump señaló que Milei heredó un «desastre total», pero no habló sobre posibles préstamos a la Argentina.

Por otra parte, el Banco Mundial anunció este martes que está acelerando su apoyo a la Argentina, combinando financiamiento para el sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta US$ 4.000 millones en los próximos meses en respaldo de la agenda de reformas del gobierno argentino y su plan económico.

El organismo financiero hizo el anuncio minutos después de la reunión entre Milei y Trump, en el marco de las negociaciones en Nueva York para obtener un respaldo financiero que le permita afrontar los vencimientos de deuda con los bonistas privados en el 2026.