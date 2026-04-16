Luis Brandoni internado: suspenden funciones de “¿Quién es quién?”

El actor Luis Brandoni continúa internado a la espera de los resultados de nuevos estudios médicos, tras haberse descompensado recientemente. En este contexto, el productor teatral Carlos Rottemberg confirmó que las funciones de la obra “¿Quién es quién?”, protagonizada por Brandoni, fueron suspendidas para priorizar su recuperación.

Rottemberg explicó que la decisión fue tomada para darle al actor, conocido como Beto, el tiempo necesario para su recuperación. “Un día sin mayores cambios”, señaló el productor respecto al estado de Brandoni, pero indicó que se realizarán más análisis para determinar los próximos pasos.

Según informó Rottemberg, el motivo de la internación fue una caída sufrida por el actor de 85 años en su domicilio. La lesión derivó en un hematoma que debe ser controlado hasta su absorción, descartándose un accidente cerebrovascular como se había especulado inicialmente. Posteriormente, Brandoni fue hospitalizado en observación en un sanatorio porteño.

Por otro lado, Rottemberg aclaró que la obra ya se encontraba suspendida desde el viernes previo debido a una dolencia de Soledad, otra integrante del elenco. En las redes oficiales del Multiteatro también se comunicó la suspensión de la temporada de “¿Quién es quién?” hasta nuevo aviso, con el fin de acompañar la recuperación del actor.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Brandoni enfrenta problemas de salud que afectan la continuidad del espectáculo. En 2025, el actor sufrió una descompensación que también implicó la suspensión de funciones, según indicó en ese momento el productor.

Se espera que los resultados de los estudios médicos realizados a Brandoni se conozcan este jueves, lo que permitirá definir con mayor precisión su estado y los cuidados necesarios para su pronta recuperación.