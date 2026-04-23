Luis Brandoni finalizó la secuela de Nada junto a Robert De Niro

Luis Brandoni, quien falleció recientemente, dejó grabada la segunda parte de la serie Nada junto a Robert De Niro, según confirmaron los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. El actor completó el rodaje de la secuela, titulada Todo, que se estrenará próximamente en Disney+.

Esta nueva entrega traslada su escenario principal de Buenos Aires a la ciudad de Nueva York. La actuación de Brandoni será póstuma, al igual que su participación especial en la serie El encargado, protagonizada por Guillermo Francella.

La filmación se llevó a cabo en septiembre del año pasado, bajo un estricto silencio profesional por parte de la producción. Los creadores destacaron que Brandoni les dejó “este último regalo que lo trasciende y lo hace aún más grande”, emocionados por el trabajo final del actor.

En Todo, el personaje Manuel Tamayo Prats, interpretado por Brandoni, abandona su situación de escasez para adentrarse en un mundo de gran abundancia económica. La trama contará nuevamente con Majo Cabrera en el papel de Antonia y con Robert De Niro, quien regresa como narrador y amigo fiel, Vincent Parisi.