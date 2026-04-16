Luis Brandoni: cómo sigue su salud y por qué suspendieron definitivamente la obra que hacía con Soledad Silveyra

La salud de Luis Brandoni continúa bajo seguimiento médico permanente mientras permanece internado tras la caída que sufrió el fin de semana en su domicilio. El actor cumplirá 86 años este sábado 18 de abril.

Según pudo confirmar Clarín, este jueves por la mañana los médicos constataron que su estado es “estable”, aunque aún no hay una fecha prevista para el alta ni detalles sobre cuándo podrá continuar su recuperación en su hogar. Además, se confirmó que el hematoma provocado por el golpe comienza a ser reabsorbido, lo que representa una buena noticia.

En paralelo, durante la medianoche, el Teatro Multitabaris comunicó que las funciones de “Quién es quién”, la comedia que protagoniza junto a Soledad Silveyra, quedaron suspendidas de manera indefinida. Inicialmente, la producción había decidido pausar las funciones por algunos días a la espera de la evolución de ambos actores, pero la situación cambió en las últimas horas.

“Sin entrar en detalles médicos que no me corresponden, confirmamos anoche la suspensión del espectáculo para que Beto pueda disponer del tiempo necesario para una adecuada recuperación de su dolencia. También lo hacemos por respeto al público, para evitar que se convierta en rehén de cancelaciones y reprogramaciones sin fecha cierta”, explicó el productor Carlos Rottemberg.

De este modo, la obra queda fuera de cartel por tiempo indefinido, priorizando la recuperación del actor y brindando mayor claridad al público, en medio de la preocupación generada por la situación de Brandoni.

Si bien inicialmente circularon versiones que hablaban de un posible ACV, Rottemberg aclaró que el actor está internado por un accidente doméstico. “No es ACV, sino un hematoma producto del golpe”, puntualizó.

Antes del incidente, Luis Brandoni tenía una agenda laboral intensa debido a las funciones de “Quién es quién” en el Teatro Multitabaris, junto a Soledad Silveyra. Sin embargo, el viernes se suspendieron todas las actividades teatrales por complicaciones en la salud de la actriz. Según Rottemberg, el problema de Silveyra era una dolencia menor que le permitiría regresar al escenario en breve. Posteriormente, se sumó el cuadro de Brandoni, que motivó la suspensión indefinida.

Esta no es la primera vez que la obra modifica su agenda por motivos de salud de sus protagonistas. Durante el verano, no pudo sumarse a la cartelera teatral de Mar del Plata por recomendación del equipo médico que asiste a Brandoni, que aconsejó que permaneciera en Buenos Aires para un seguimiento cercano. Por esta razón, el ciclo continuó en la capital.

Asimismo, en noviembre del año pasado, el actor ya había sido internado de urgencia por un pico de presión arterial, lo que también provocó la cancelación de funciones previstas en el Teatro Liceo.