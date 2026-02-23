Luego del anuncio de la compra de Prisma en Argentina, México le baja el pulgar a Visa

Días después de que VISA anunciara su intención de comprar Prisma Medio de Pagos y Newpay al grupo financiero Advent en Argentina, la compañía internacioal nrecibió un reves en el mercado mexicano donde el regulador rechazó la viabilidad de una operación similar por peligro de prácticas «monopólicas».

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) mexicana que encabeza Andrea Marván, bloqueó la adquisición de 51% del capital de Prosa por parte de Visa International. Prosa es propiedad de bancos como Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank, y opera más de 60% de las transacciones de pago electrónicas en México.

«Permitir la fusión tendría efectos nocivos sobre el sistema financiero mexicano y los mexicanos que usan servicios financieros», informó el organismo regulador. Señaló que la operación eliminaría un competidor directo, ya que Visa ofrece su propio servicio de procesamiento de pagos y es un actor con alto potencial disruptivo dentro del mercado.

El argumento del regulador azteca fue contundente: permitir que Visa, que ya domina el mercado de redes de tarjetas, controle también a la empresa que procesa esas transacciones (el «back-end» del sistema) generaría una concentración vertical peligrosa. Según la CNA, esta operación podría derivar en barreras de entrada para nuevos competidores y, en última instancia, en costos más altos para los usuarios y comercios mexicanos.

Apenas unos días antes de este revés, la realidad en Argentina era opuesta. Visa anunció la adquisición del control total de Prisma, dueña de Banelco, Pago Mis Cuentas y una de las principales red de procesamientos de pagos digitales. y la noticia fue festejada por el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no tardó en calificarlo como una «gran noticia» que implicará un «upgrade tecnológico importante». Para el Gobierno, que una empresa de la talla de Visa invierta en el país es la validación del rumbo macroeconómico. Fuentes del mercado estimaron la compra de Prisma en unos US$ 1.500 millones y de concretarse, sería la primera vez que un inversor estratégico apuesta por el país por un ticket tan grande en la era Milei.

Aunque Visa y Prosa plantearon medidas correctivas para mitigar dichos riesgos, la CNA concluyó que no eran idóneas ni suficientes para proteger a los mercados y a los consumidores.

Tras el comunicado de la comisión, Visa manifestó su decepción con la decisión. «Creemos firmemente que la combinación de Visa y Prosa potenciaría significativamente la competencia en el mercado y modernizaría los pagos en México, permitiendo que consumidores, empresas e instituciones financieras se beneficien de experiencias de pago digital más innovadoras y seguras», comunicó Visa.

La gran duda que queda flotando en el mercado es si la mayor integración de Visa en la infraestructura básica de pagos argentina terminará favoreciendo la interoperabilidad o si, por el contrario, consolidará un monopolio difícil de desafiar para los nuevos jugadores del sistema financiero. «En Argentina primero se hacen las operaciones y luego, si es pertinente, interviene el regulador. En este caso sería la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia quien tendría potestad de levantar la mano», explicó una fuente del sector local.