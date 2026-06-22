Luego de un fallo de la Corte, detuvieron al iraní que operaba una red internacional de pasaportes falsos en el país

Samiei Sajjad Naserani, ciudadano iraní, fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Flores tras quedar firme su condena a cuatro años y medio de prisión por integrar una red internacional dedicada a la fabricación de pasaportes falsos para migrantes.

El arresto se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso presentado por su defensa, confirmando así la sentencia. Personal de la División de Investigaciones de la Comuna 7 se presentó en el departamento ubicado en la calle Caracas al 300 para cumplir con la orden de captura, concretada el viernes por la noche.

La causa judicial establece que Naserani formaba parte de una organización que operaba entre 2015 y 2019, dedicada a la elaboración y venta de documentación apócrifa, principalmente pasaportes, para facilitar el tránsito de migrantes, en especial de origen chino, por rutas que incluyen Portugal, España, Reino Unido, Grecia, Irán y Turquía.

Naserani ingresó al país en 2019 junto a su pareja, Mansoreh Sabzali, utilizando documentos falsos que simulaban ser de nacionalidad israelí. Ambos tenían alerta roja de Interpol, ya que sus documentos originales habían sido denunciados como robados. En ese momento, fue condenado por el uso de documentación pública falsa agravada para acreditar identidad y por integrar una asociación ilícita internacional.

En primera instancia, el Tribunal Oral Federal N° 6 lo había condenado a tres años de prisión en suspenso por el uso de documentación falsa y lo había absuelto por asociación ilícita. Sin embargo, la fiscalía apeló y la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa absolución, condenándolo también por integrar la organización y aumentando la pena a cuatro años y seis meses de prisión.

La defensa acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el recurso y dejó firme la condena. Como consecuencia, se ordenó la inmediata detención de Naserani, ejecutada por la Policía de la Ciudad, que gestionó con urgencia su ingreso y alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal.

Por su parte, Mansoreh Sabzali también fue juzgada y condenada a tres años de prisión en suspenso por uso de documento falso.