Luego de tres años, MATEAR vuelve a La Rural: dos días para celebrar la Cultura del Mate y la Yerba Mate Argentina

La feria es organizada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) en forma conjunta con La Rural S.A. Se realizará los días 17 y 18 de octubre en el Pabellón Ocre del Predio Ferial y reunirá a productores, cooperativas, empresas, marcas, emprendedores y amantes del mate de todo el país.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y La Rural S.A. anunciaron la vuelta de MATEAR a La Rural, la feria más importante de la Argentina dedicada a la promoción de la yerba mate argentina y la cultura matera, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de octubre de 2026 en el Pabellón Ocre de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.

Consolidada como el principal punto de encuentro de toda la cadena yerbatera, MATEAR regresa con la premisa de reunir a productores, cooperativas, molinos, emprendedores, especialistas y consumidores en un espacio pensado para difundir, promover y celebrar una de las tradiciones más representativas de la identidad argentina.

Como lo viene haciendo desde la primera edición de MATEAR, el INYM cubrirá el costo de stands y los pondrá a disposición de aquellos establecimientos yerbateros que quieran participar. En ese sentido, en los próximos días se habilitará un registro, a los efectos de informar la cantidad de lugares disponibles y confeccionar un listado con los interesados en ser parte de MATEAR 2026.

La feria se ha convertido en una herramienta clave para acercar la producción a los consumidores, promover el desarrollo de las economías regionales y visibilizar el trabajo de miles de familias que integran la cadena de valor de la yerba mate, una actividad emblemática para las provincias productoras de Misiones y Corrientes.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán recorrer los stands de las principales marcas y establecimientos productores del país, participar de degustaciones, conocer nuevos productos, descubrir tendencias de consumo, asistir a charlas y actividades culturales, y disfrutar de propuestas gastronómicas vinculadas al universo del mate.

“Matear se ha consolidado como un espacio fundamental para acercar la cadena yerbatera a los consumidores y poner en valor una producción que forma parte de la identidad cultural argentina. Esta feria permite mostrar la calidad, la diversidad y el enorme trabajo que realizan miles de productores, cooperativas e industrias de nuestro país, fortaleciendo el vínculo entre el sector y los millones de argentinos que eligen el mate todos los días”, destacó Rodrigo Correa, presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Por su parte, Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A., señaló: “Nos enorgullece realizar MATEAR juntamente con el INYM, una feria que ha demostrado ser el ícono de la industria y los amantes de la cultura del mate, con amplia convocatoria y relevancia. Es una propuesta que reúne tradición, innovación, gastronomía y experiencias para toda la familia, y que permite visibilizar el enorme valor cultural y productivo de la yerba mate argentina”.

El evento se desarrollará en el Pabellón Ocre, emblemático espacio para grandes encuentros: cuenta con 5.000 m2 y acceso directo por Plaza Italia.

Desde su primera edición en 2017, MATEAR ha convocado a miles de visitantes de todo el país, consolidándose como un evento de referencia para la industria yerbatera y para los consumidores que encuentran en el mate un símbolo de encuentro, amistad y pertenencia.

La edición 2026 buscará profundizar ese camino, fortaleciendo el vínculo entre los establecimientos yerbateros y los consumidores, promoviendo el conocimiento sobre la yerba mate argentina y generando nuevas oportunidades para el desarrollo comercial, turístico y cultural de la actividad. MATEAR 2026 convocará nuevamente a miles de personas para celebrar una tradición que trasciende generaciones y continúa siendo uno de los principales símbolos de la cultura argentina.

Acerca de Matear

MATEAR es la feria creada por el INYM para generar un espacio de encuentro entre el universo matero y los consumidores. La primera edición se realizó en 2017 en el predio de La Rural, continuando en ese lugar en 2018, 2019, 2022 y 2023; mientras que en 2024 y 2025 se desarrolló en Posadas (Misiones). Este año vuelve la Ciudad de Buenos Aires, tras la firma de un convenio con La Rural S.A.

Sobre La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires

Con más de 150 años de historia, La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires es el principal centro de eventos del país y uno de los principales de Latinoamérica. Con una ubicación privilegiada en el centro de la ciudad, sus 45.000 m2 cubiertos y más de 8.000 m2 de islas verdes al aire libre cuentan con infraestructura tecnológica y edilicia de última generación, además de un estacionamiento subterráneo para 1.000 autos.

La Rural conjuga el respeto por la historia con un fuerte compromiso hacia el mundo moderno y vocación de servicio. Polo de atracciones culturales, empresariales y sociales, motor de crecimiento de la ciudad y de la Argentina, trabajando cada día con un destino claro: ser una gran ventana al mundo.