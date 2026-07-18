Luego de quedarse con Pedidos Ya, Uber le anunció a Caputo que invertirá US$ 500 millones adicionales en la Argentina

Uber, la aplicación estadounidense de transporte, anunció una inversión adicional de 500 millones de dólares para Argentina durante los próximos tres años, según confirmó uno de los ejecutivos de la compañía al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo.

“Argentina es uno de los mercados más dinámicos de Uber, y nuestra convicción solo ha crecido con más fuerza”, afirmó Andrew Macdonald, director de operaciones de Uber, a través de la red social X. El ejecutivo vinculó este anuncio con la adquisición prevista de Delivery Hero, en un monto estimado en 14.800 millones de dólares, y aclaró que esta inversión es adicional al compromiso anunciado en marzo.

En aquella oportunidad, Uber había comprometido una inversión de 500 millones de dólares para ampliar su operación local y relanzar Uber Eats en el país.

Caputo y Macdonald coincidieron en que la nueva inversión se suma a la anunciada en marzo. “Inversiones que llegan de la mano de la confianza en el rumbo económico delineado por nuestro presidente”, expresó el ministro, también a través de X.

Delivery Hero es una empresa alemana que opera la aplicación Pedidos Ya en Argentina y en otros países de la región, como Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Este anuncio se produce luego de la oferta pública de Uber para adquirir Delivery Hero, consolidando así su presencia en el mercado regional.