Luego de que el BCRA descarte un rescate a morosos, Caputo dijo que habló con los bancos: «Esto no funciona así»

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al aumento de la morosidad en el sistema financiero y confirmó que el Gobierno mantuvo negociaciones con los bancos para que ofrezcan condiciones más accesibles a los clientes con dificultades para cumplir sus obligaciones.

“Entonces hemos hablado con los bancos y les dijimos que esto no funciona así”, afirmó, al criticar la estrategia de algunas entidades financieras de intentar cobrar atrasos con tasas más altas o de vender las carteras morosas, por ejemplo, a estudios jurídicos.

En una entrevista con el programa Economía de Quincho, Caputo explicó que el cambio en el modelo de negocios de los bancos, tras un fuerte recorte del financiamiento al sector público, generó un aumento acelerado del crédito privado y, en consecuencia, problemas en la calidad de la cartera crediticia.

“Antes, poco más del 50% de los créditos bancarios estaban dirigidos al sector público o al Banco Central, y apenas el 22% al sector privado. Hoy esa proporción se invirtió”, detalló.

Asimismo, señaló que “antes los bancos tenían más personal en el Departamento de Cumplimiento, que se encarga de perseguir a los deudores, que en el área de crédito. Ahora la situación cambió. Empezaron a actuar como bancos y en ese proceso entregaron algunos créditos con problemas. Por eso, debido a la morosidad, están más reticentes a seguir otorgando préstamos”.

En este escenario, el funcionario indicó que varias entidades respondieron endureciendo las condiciones de financiamiento. “Algunos bancos creen que para recuperar esos créditos problemáticos deben cobrar tasas altas”, dijo, aunque advirtió que esa estrategia podría agravar el problema al dificultar la regularización de deudas por parte de los clientes.

“Sé que varias entidades están negociando con las pymes y ofreciendo tasas mucho más razonables y plazos más largos”, agregó Caputo, refiriéndose a las conversaciones para la refinanciación de deudas empresariales y particulares.

Estas declaraciones se produjeron después de que el titular del Banco Central, Miguel Ángel Bausili, descartara intervenciones regulatorias para aliviar la carga financiera de los deudores. En una conferencia de prensa el lunes, Bausili sostuvo que la solución debe darse “entre privados” y enfatizó que el sistema financiero cuenta con herramientas para renegociar condiciones directamente con sus clientes.

La preocupación oficial surge en un contexto de incremento de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento empresarial, producto de meses con tasas elevadas y la caída de la actividad económica. En el mercado consideran que el Gobierno intenta evitar un mayor deterioro de las carteras bancarias, sin impulsar esquemas estatales de rescate o alivios compulsivos.