Luego de pasar por Tribunales, Tapia habló de la Finalissima: «España quiere que se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental»

Claudio Chiqui Tapia pasó Tribunales y presentó un escrito sin responder preguntas en la causa que lo investiga por la presunta retención indebida de aportes por 19.000 millones de pesos. Y, después de la cita con la Justicia, se refirió al tema que se robó la mañana en el fútbol argentino: «Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados y nos vamos a poner a trabajar porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental».

Inicialmente, el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa se iba a jugar en Qatar. Pero, el 28 de febrero los Estados Unidos e Israel comenzaron una guerra contra Irán que afecta a los países árabes y a todo Medio Oriente.

El domingo 1 de marzo, la Asociación de Fútbol de Qatar suspendió el fútbol «hasta nuevo aviso» por lo que dejaba el Qatar Football Festival, que incluía la Finalissima, en suspenso. Pero, con un contrato firmado, los directivos qataríes hicieron fuerza por no perderse el partido entre la Argentina y España y hasta reanudaron la actividad deportiva en su país: sin embargo, Conmebol y UEFA vieron poco probable que sus estrellas (léase Lionel Messi y Lamine Yamal) viajaran a Medio Oriente en estas condiciones.

Después de barajar inicialmente a Marruecos, Wembley, Roma y al estadio Da Luz de Lisboa (que hasta ayer picaba en punta) como posibles sedes, desde España comenzaron a presionar para jugar en el estadio del Real Madrid. «El Bernabéu pica en punta», titularon los diarios As y Marca, aunque admitían que faltaba el «ok de AFA».

Como adelantó Clarín, en la Asociación del Fútbol Argentino nunca consideraron la chance de jugar en España. Incluso, fuentes de UEFA le aseguraron hoy a este diario que sólo se trataba de versiones periodísticas.

La respuesta de Tapia pone en jaque la disputa dela Finalissima ya que mañana viernes es la fecha límite para definir el estadio del partido que debe jugarse el 27 de marzo.

La primera edición se jugó en suelo europeo, en el mítico estadio de Wembley, en la recordada victoria de la Scaloneta ante Italia. Y, siguiendo la lógica de la alternancia, esta edición le correspondía a Conmebol que eligió a Qatar como sede.

La guerra cambió los planes, pero quedan pocas horas para tomar una decisión. Mañana viernes se sabrá dónde se juega el partido entre el campeón de América y el campeón de Europa.