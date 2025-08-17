Ludopatía adolescente: la adicción silenciosa que crece entre clics y promesas de dinero fácil

Por Redacción | 17 de agosto de 2025 Lectores: 15

En Argentina, la ludopatía digital entre adolescentes se ha convertido en una preocupación creciente. A pesar de que las apuestas online están prohibidas para menores de 18 años, cada vez más jóvenes acceden a plataformas de juego a través de redes sociales, billeteras virtuales y cajeros informales.

Cifras que alarman El 24% de los adolescentes entre 12 y 17 años confesó haber apostado online alguna vez.

El 12,5% de los jóvenes entre 15 y 24 años ya participó en apuestas digitales.

Más de 12 millones de horas semanales se consumen en contenidos de apuestas en Twitch y Kick.

Factores que impulsan la adicción La publicidad invasiva, el patrocinio en camisetas de fútbol y la promoción por influencers convierten las apuestas en una práctica naturalizada. Plataformas como BET365 reciben más de 2 millones de búsquedas mensuales en Argentina.

Consecuencias sociales y emocionales Adolescentes endeudados por cifras que superan los 400.000 dólares .

. Casos de aislamiento, ansiedad, depresión e incluso intentos de suicidio.

Normalización del “vicio” y pérdida de control sobre el impulso de apostar.

¿Qué se está haciendo? Organismos como UNICEF y SENAF lanzaron guías para familias y educadores, mientras que provincias como Tucumán promueven jornadas de prevención bajo el lema “Apostar no es un juego”.

Testimonios que duelen “Mi hijo apostó todos los ahorros familiares y luego intentó quitarse la vida. Para él, fue una última apuesta: vivir o morir” — Madre de un adolescente en recuperación.

Llamado a la acción La ludopatía adolescente no es un juego. Es una emergencia social y de salud pública que exige regulación, educación digital y acompañamiento familiar. Apostar no es entretenimiento: es una adicción que puede costar vidas.