Luck Ra sorprendió con declaraciones sobre El Potro Rodrigo

El cantante cordobés y nuevo jurado del reality show de Telefe, La Voz Argentina 2025, brindó una entrevista en la que reveló detalles inesperados.

Luck Ra está listo para dar un nuevo paso en su carrera al debutar como jurado en La Voz Argentina 2025, que llega a la pantalla de Telefe este lunes 23 de junio. Compartirá panel con Lali Espósito, el dúo Miranda y Soledad Pastorutti, en una edición que marcará un hito en el talent show más popular del país. El joven cantante, que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su vida profesional, expresó su entusiasmo en una entrevista exclusiva con PrimiciasYa: “Estoy muy manija, quiero verlo ya… Espero que tengan las mismas ganas de verlo como yo, ser expectante de algo tan lindo como esto”.

Radicado en Buenos Aires desde hace casi cinco años, Luck Ra no solo encabeza los rankings de reproducción con sus hits, sino que además ha logrado imponer un estilo que mezcla lo urbano con el cuarteto cordobés. A sus 26 años, su proyección parece no tener techo. Consultado sobre su rol en el programa que conducirá Nicolás Occhiato, el artista fue claro sobre su enfoque con los participantes: “Hay que dar la talla, pero siendo lo más profesional que se pueda… Es muy subjetivo, que a vos te guste o no, cada uno tiene su voz preferida, pero la verdad que lo estoy llevando muy bien”.

Con íconos como Rodrigo y La Mona Jiménez como inspiración, el cantante busca llevar el cuarteto más allá de las fronteras locales. “Me hubiese gustado mucho si él estuviese acá, en haber podido trabajar con él… lo que hizo está totalmente presente y estoy seguro de que podríamos llevarnos muy bien”, dijo sobre El Potro, a pocos días de cumplirse 25 años de su fallecimiento.

El apoyo de su pareja, La Joaqui, también ha sido clave: “Ella estuvo como jurado en Got Talent Argentina y me ha dado muchos consejos, que la verdad agradezco mucho”. Mientras se prepara para su presentación en el estadio Vélez el próximo 4 de octubre, tras lanzar su segundo álbum Que Sed, Luck Ra divide su tiempo entre la música y la televisión, consolidándose como una de las grandes figuras del año. “Será un show inolvidable para toda la gente”, promete.