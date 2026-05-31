Lucas Zelarayán habló tras su desmayo en pleno partido de Copa Argentina: «Ya me había pasado en mi casa»

Después del susto que vivieron Lucas Zelarayán y todo el Mundo Belgrano durante el partido de los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Gimnasia de Jujuy, que finalizó con el Pirata clasificado a octavos, el capitán decidió brindar declaraciones para “llevar un poco de tranquilidad a toda la gente de Belgrano y a mi familia”.

En conferencia de prensa, Zelarayán habló sobre la descompensación que sufrió en pleno partido: “Estuve hablando un poco con el doctor y los médicos que me atendieron, a quienes les agradezco mucho. Fue una hipoglucemia: tenía la glucosa muy baja. Esta semana fue muy difícil, con días de mucho festejo, pero ya hace tres días que veníamos preparándonos para este partido y con un buen descanso”.

El jugador explicó la causa principal de este episodio: “No soy de consumir mucha glucosa, lo comentaba recién con los médicos. Se me bajó el azúcar. Es una lástima, me pone un poco triste porque no me gustó lo que pasó ni la preocupación que generó en mi familia y en la gente de Belgrano. Ahora me vuelvo con el plantel y seguiremos analizándolo, pero muchas gracias a todos por la preocupación”, afirmó el número 10.

Zelarayán también reconoció haber experimentado un episodio similar a fines de 2025: “Me había pasado el año pasado en mi casa, cuando también tuve que correr al médico con mi esposa debido a una descompensación. Por eso no quiero decir que fue solo por esta semana, ya me había pasado. Me hice varios estudios con los médicos del club y en un sanatorio durante las vacaciones. Esta semana volveremos a hacer los estudios correspondientes. Es una lástima para mí, porque había tenido una semana soñada logrando el título y quería concluirla bien”.

Por su parte, el presidente de Belgrano, Luifa Artime, valoró la clasificación a octavos y explicó lo sucedido con Zelarayán para llevar tranquilidad: “El Chinito tuvo una baja de azúcar y se empezó a marear. Él quería salir corriendo, se mareó y cayó. Está muy bien”. Consultado sobre las posibles causas de la descompensación, Artime agregó: “Salimos campeones el domingo y volvieron a entrenar el miércoles, con toda la tensión que se descomprime cuando uno sale campeón. Hoy fueron unos valientes por volver a jugar. Fue un gran semestre, quizás el mejor de la historia de Belgrano”.