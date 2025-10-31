Lousteau Ratifica su Banca en Diputados tras Escrutinio Definitivo en CABA

El escrutinio definitivo en la Ciudad de Buenos Aires confirmó la banca de Martín Lousteau como diputado nacional. El senador radical superó a la candidata de La Libertad Avanza tras una semana de tensión por el ajustado recuento.

Luego de varios días de incertidumbre, el escrutinio definitivo en CABA resolvió la disputa por la banca número 13 en la Cámara de Diputados. La confirmación, revelada este viernes, otorga el escaño al candidato de Ciudadanos Unidos, Martín Lousteau.El triunfo del senador radical fue por un margen de 8688 votos sobre la candidata de La Libertad Avanza, Valeria Rodrigues Trimarchi. Este resultado final amplió la escasa diferencia inicial.

La situación se había mantenido en vilo debido a la cercanía de los votos provisorios. Los números preliminares indicaban una distancia de solo 1441 votos a favor de Lousteau sobre la dirigente libertaria.

La banca era particularmente sensible debido al enfrentamiento político entre Lousteau y el presidente Javier Milei. La expectativa del oficialismo era revertir el resultado y dejar al dirigente fuera del Congreso.