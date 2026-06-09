Los secretos mejor guardados del iPhone: revelamos atajos y funciones ocultas que casi nadie conoce

Muchos usuarios de iPhone utilizan aplicaciones habituales como WhatsApp, Instagram o Safari, pero desconocen que el sistema operativo iOS esconde numerosas funciones que permiten ahorrar tiempo, automatizar tareas repetitivas e incluso mejorar la privacidad.

Una de las herramientas más potentes para aprovechar estas ventajas es la aplicación Atajos (Shortcuts), incluida gratuitamente en iOS, que permite crear automatizaciones personalizadas sin necesidad de conocimientos técnicos. Aunque al principio puede parecer compleja, su esencia es simple: ejecutar varias acciones con un solo toque, lo que resulta útil tanto para quienes trabajan desde el celular como para quienes buscan agilizar tareas cotidianas.

Abrir la configuración de cualquier aplicación con un toque

Uno de los problemas habituales en iOS es encontrar rápidamente los permisos o configuraciones específicas de una aplicación. Normalmente, el usuario debe ingresar a Ajustes, buscar la sección de aplicaciones y localizar manualmente la app correspondiente. Con un atajo personalizado, es posible detectar automáticamente qué aplicación está abierta y acceder directamente a su página de configuración, facilitando la revisión de permisos de ubicación, notificaciones, cámara o micrófono sin navegar por múltiples menús.

Escanear documentos sin instalar aplicaciones

Aunque muchos usuarios descargan aplicaciones para digitalizar recibos, contratos o documentos impresos, el iPhone cuenta con un escáner integrado que puede activarse mediante un atajo. Esta función abre directamente la cámara en modo escaneo, detecta automáticamente los bordes del documento y permite guardarlo en formato PDF en pocos segundos. Para quienes tramitan facturas o documentos digitales, esta herramienta resulta especialmente práctica.

Redimensionar imágenes desde el celular

Las fotos tomadas con los iPhone modernos, desde la versión 15 en adelante, suelen tener una resolución muy alta. Esto asegura buena calidad, pero puede generar inconvenientes al enviar imágenes por correo, cargarlas en plataformas o compartirlas en redes sociales con requisitos específicos. Mediante Atajos, es posible crear una acción que permita seleccionar una imagen, modificar sus dimensiones y exportarla en otro formato, sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales. Esta función es útil para creadores de contenido, estudiantes y profesionales que usan imágenes en el celular.

Extraer páginas de un PDF

Separar páginas de un archivo PDF es una tarea que suele requerir una computadora. Sin embargo, un atajo específico permite seleccionar las páginas que se desean compartir y generar un nuevo documento, evitando así tener que recurrir a servicios en línea o aplicaciones de pago cuando solo se necesita un fragmento del archivo original.

Crear un historial del portapapeles

A diferencia de muchas computadoras, el iPhone no conserva un historial de los elementos copiados, ya que cada nuevo texto o enlace reemplaza al anterior. No obstante, mediante un atajo es posible guardar manualmente el contenido copiado dentro de una nota, creando un historial personal. Esta función puede combinarse con Back Tap (Ajustes > Accesibilidad > Touch > Back Tap), que permite ejecutar acciones al tocar dos o tres veces la parte trasera del dispositivo, facilitando así el almacenamiento rápido del contenido copiado para recuperarlo más tarde.

Desactivar automáticamente los datos móviles

Otra automatización poco conocida permite apagar los datos móviles cuando el iPhone detecta una conexión WiFi y reactivarlos al abandonar esa red. Aunque parece una acción menor, contribuye a reducir el consumo innecesario de batería y evita que ciertas aplicaciones usen datos móviles cuando no es necesario.

Mejorar las capturas de pantalla

Para quienes suelen compartir imágenes de aplicaciones o interfaces, existen atajos que insertan automáticamente un marco de iPhone, iPad o Mac alrededor de una captura. Esta herramienta permite generar imágenes más prolijas para presentaciones, tutoriales, artículos o publicaciones en redes sociales e incluso combinar varias capturas en una sola imagen.

Ocultar el correo electrónico real

La función Hide My Email, disponible para usuarios de iCloud+, permite generar direcciones de correo temporales que reenvían los mensajes a la cuenta principal. Así, el usuario puede registrarse en cualquier servicio online sin necesidad de compartir su correo electrónico personal.

Copias de seguridad más protegidas

Apple ofrece Protección Avanzada de Datos para iCloud, una opción que amplía el cifrado de extremo a extremo a elementos como fotos, notas y respaldos del dispositivo, lo que significa que ni siquiera Apple puede acceder al contenido almacenado.