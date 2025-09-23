¿Los Rolling Stones vuelven a la Argentina? El posteo que disparó los rumores

Los Rolling Stones publicaron en su cuenta oficial de Instagram un extraño y misterioso posteo que puso en marcha la ilusión de miles de rolingas locales.

La publicación muestra el clásico ícono de la lengua, pero con el llamativo color de la bandera argentina. Eso guiño patrio fue suficiente para activar la sed de las redes sociales que empezaron a plagarse de comentarios y preguntas. “Vuelven los Stones!!!!», «Posta vienen???”, “Argentina los espera”. El estímulo sigue llenando las redes de expectativas, reacciones y deseos.

La estrategia de los Rolling Stones no es nueva: últimamente, como hacen otras bandas, acostumbran usar señales visuales para anticipar movimientos futuros. Lo cierto es que el rumor ya es noticia y se puede leer en distintos medios locales. La revista Rolling Stone sugiere un posible regreso de a Sudamérica, «aunque hasta ahora no hay confirmación oficial».

La última gran novedad de la banda era que estaban trabajando en disco nuevo. Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se encontraban metidos de lleno en la grabación de un nuevo álbum en Londres, bajo la tutela de Andrew Watt, el mismo productor de Hackney Diamonds (2023).

Marlon Richards, hijo del legendario guitarrista, dio a entender que el disco estaba “casi terminado”. Y agregó: “Les dieron un Grammy así que ahora están entusiasmados con eso: ‘¡Ah, sí! ¡Podemos hacer otro! Creo que están haciendo la continuación”, precisó sobre el sucesor del último trabajo de 2023.

Ronnie Wood, Mick Jagger y Keith Richards, los tres Rolling Stones que siguen dando que hablar. Foto de prensa

De ilusión también se vive

Lo cierto es que los motivos del posteo dan para otro tipo de especulaciones. Algunos hicieron hincapié en que podría ser un aviso a sus fans locales sobre la reedición del disco Black and Blue (1976). El álbum se remasterizará para el aniversario y parece que la novedad es que va a incluir dos temas extra.

Una historia de amor

El jueves 9 de febrero de 1995 fue un día clave en la historia de la larga y apasionada relación de los Rolling Stones con el público argentino. Fue la fecha de su primer recital en el estadio de River, donde luego dieron cuatro funciones más, sumando 300 mil espectadores.

Keith Richards fue el primer stone en pisar Buenos Aires en plan solista. Lo hizo en 1992 con su banda los X-Pensive Winos. Tocó en el estadio Vélez, en un festival ante 45 mil personas.

Un show de los Stones en California, pero con banderas argentinas. Foto: Reuters/Mario Anzuoni

En su momento, Richards fue recibido y tratado tan bien, con tanta pasión, que no podía creerlo. Se dice que fue él quien terminaría de convencer al resto de la banda de viajar a este país donde encontró los «rockeros más fanáticos» y una Patria Stone.

Desde la primera visita, los Rolling tocaron en nuestro país cuatro veces: 1995, 1998, 2006 y 2016. Un total de 15 conciertos que reunieron alrededor de 900 mil rolingas. La última vez que vinieron al país hicieron tres shows en el Estadio Ciudad de La Plata, con unas 150 mil personas.

El último recital de esa serie fue el 16 de febrero de 2016 y lo transmitieron en vivo por la tele. Desde ese entonces, no volvieron a tocar en suelo argentino. La expectativa del público local es enorme.