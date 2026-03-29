Los récords de los Mundiales: el gol más rápido, el máximo goleador, el que más jugó y otras curiosidades

La Copa del Mundo FIFA es el evento deportivo más visto del planeta y, a lo largo de sus más de 90 años de historia, dejó marcas que parecen imposibles de superar. Desde el gol más rápido hasta el jugador que más veces levantó la copa, estos son los récords que definieron la historia del fútbol mundial.

El récord lo tiene el turco Hakan Şükür, que anotó a los 11 segundos del partido entre Turquía y Corea del Sur en el Mundial de Japón y Corea 2002. Es el gol más rápido en la historia de la competencia y una marca que lleva más de dos décadas sin ser igualada.

El máximo goleador de la historia de los Mundiales

Miroslav Klose es el máximo artillero en la historia de los Mundiales con 16 goles en cuatro torneos: Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014. El delantero alemán superó en Brasil 2014 el récord que tenía el brasileño Ronaldo, que había marcado 15 tantos.

Los que podrían superar esta marca en el Mundial 2026, son Lionel Messi y Kyllian Mbappé, quienes cuenta con 13 y 12 goles respectivamente.

El jugador que más Mundiales jugó

Lionel Messi ostenta el récord de más partidos disputados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA con 26 encuentros, superando a Lothar Matthäus (25). Además, el rosarino forma parte del selecto grupo de jugadores que han participado en cinco ediciones mundialistas (2006-2022), récord compartido con Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus.

El país con más títulos mundiales

Brasil es la selección más ganadora de la historia con cinco títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. La Canarinha es además el único equipo que participó en todas las ediciones del torneo desde su primera edición en Uruguay 1930.

Otros datos destacados del historial mundialista

Hungría mantiene la victoria más abultada en un partido de fase final, al vencer por 10 a 1 al seleccionado de El Salvador durante la edición celebrada en España 1982.

Norman Whiteside conserva el récord como el futbolista más joven en debutar en una Copa del Mundo, al participar con Irlanda del Norte a los 17 años y 41 días en 1982.

El arquero egipcio Essam El-Hadary ostenta el récord de longevidad al disputar un partido con 45 años cumplidos en Rusia 2018, superando a todos los porteros previos.

El torneo más goleador de la historia fue Francia 1998, con 171 goles en 64 partidos.