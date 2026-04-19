Los Pumas, medalla de plata en el Seven de Hong Kong: perdieron con Sudáfrica pero sueñan con el título que se le negó dos veces

Los Pumas Seven regresaron con fuerza. Tras una fase inicial irregular en una temporada de reconstrucción, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora inició la Gran Final del Circuito Mundial de manera destacada. Este domingo, se consagraron subcampeones en Hong Kong tras perder el partido decisivo ante Sudáfrica por 35-7. En su camino hacia la final, Argentina derrotó en dos ocasiones a España y a Fiji, el segundo mejor equipo de la primera etapa.

Argentina, que había sido campeón de esta etapa en la temporada pasada, no logró revalidar el título en el Kai Tak Sports Park frente al poderoso conjunto sudafricano. Sudáfrica dominó el encuentro y se fue al descanso con una ventaja parcial de 14-7, manteniendo la definición abierta.

El marcador se abrió en el primer minuto con un try de Tristan Leyds, al que respondió Santiago Zangara para Argentina. Sin embargo, Selvyn Davids anotó el primer try sudafricano antes del descanso, consolidando la ventaja para los Springboks y allanando el camino hacia la victoria final.

En el segundo tiempo, Sudáfrica mostró mayor eficacia, con tres tries más a cargo de Ryan Oosthuizen, Shilton van Wyk y nuevamente Selvyn Davids, sellando así un triunfo contundente que impidió el bicampeonato argentino.

Los Pumas, que habían sido el mejor equipo en la temporada regular 2023/24 y 2024/25, finalizaron sextos en la tabla de la primera fase, con una medalla de plata obtenida en diciembre pasado en Ciudad del Cabo y un bronce conseguido en la última fecha de las seis iniciales, en Nueva York a mediados de marzo.

El podio en Estados Unidos reforzó la confianza del equipo para disputar el título y buscar revancha por las dos últimas ediciones, en las cuales quedaron sin el trofeo mayor debido a que el campeón se definía con base en el rendimiento del último torneo del año, en el que nunca pudieron mostrar su mejor nivel. Ahora, con este segundo puesto en Hong Kong, los argentinos se animan a soñar con el campeonato, especialmente porque este año el título se definirá por la suma de puntos en tres etapas, un formato que los jugadores albicelestes celebraron desde antes del inicio.

Por su parte, Las Yaguaretés iniciaron la temporada en el nivel más bajo del circuito mundial. En enero, participaron en la única fecha del SVNS 3 en Dubái, donde perdieron la final ante Sudáfrica pero aseguraron el ascenso. Posteriormente, se mostraron muy sólidas en el segundo nivel, ganando los SVNS 2 de Nairobi y Montevideo, y consolidando su salto a la máxima categoría. Además, terminaron cuartas en Sao Paulo y fueron el mejor seleccionado de esa división.

En su debut en la máxima categoría, la Selección Argentina femenina logró el puesto 11 tras vencer a Sudáfrica por 25-10 en el partido por la clasificación final. El triunfo se cimentó en el primer tiempo con tries de Marianela Escalante, Sofía González —elegida la mejor jugadora novata del torneo— y María Brígida Chamorro, y se cerró en la segunda mitad con anotaciones de Talia Rodich y Azul Medina.

Tras esta etapa, se disputarán el Seven de España (del 29 al 31 de mayo en Valladolid) y el de Francia (del 5 al 7 de junio en Burdeos). Al concluir el último certamen, el equipo que acumule más puntos en las tres etapas se coronará campeón. Los cuatro últimos en la tabla descenderán a la segunda categoría para la próxima temporada.