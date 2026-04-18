Los Pumas 7 vencieron a Fiyi y se metieron en semifinales en Hong Kong: ahora van por España

El seleccionado argentino masculino de rugby 7 avanzó a las semifinales de la primera etapa de la fase final de la temporada 2026 del Circuito Mundial, que se está disputando en Hong Kong, tras vencer 24-17 a Fiyi en uno de los cuartos de final en el Kai Tak Sports Park.

El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, habitual protagonista del Circuito Mundial, tomó ventaja en el primer tiempo con dos tries de Santiago Álvarez y uno de Marcos Moneta, convertido por el propio Moneta. Por su parte, los fiyianos descontaron con un try de Apete Narogo, convertido por Filipe Sauturaga.

En el complemento, Fiyi logró empatar con tries de Joseva Talacolo y Viwa Naduvalo, a pesar de jugar con seis hombres debido a la expulsión de Akuila Dranivotua. Sin embargo, Los Pumas 7 aprovecharon la superioridad numérica para imponerse finalmente con un try de Moneta, convertido por Santiago Vera Feld.

El equipo argentino había logrado dos victorias en sus primeras dos presentaciones del grupo A, ante España (38-14) y Uruguay (40-19), pero sufrió una amplia derrota en la tercera fecha frente a Sudáfrica por 38-0. Por esta razón, en los cuartos debió enfrentar a Fiyi, líder invicto del grupo B tras vencer a Alemania, Gran Bretaña y Francia.

Con esta victoria, Argentina se instaló entre los cuatro mejores del torneo. En una de las semifinales, que se disputará el domingo a las 3:23, volverá a medirse con España, que en cuartos eliminó a Australia 19-5. La otra semifinal enfrentará a Nueva Zelanda y Sudáfrica a las 3:00.

En la rama femenina, el seleccionado argentino, que debutó esta temporada en la competición, perdió sus tres encuentros del grupo C contra Francia (29-14), Estados Unidos (27-5) y España (17-12).

En la semifinal por el noveno puesto, las Yaguaretés cayeron 19-17 ante Brasil; de este modo, el equipo dirigido por Nahuel García jugará contra Sudáfrica la definición por el 11º lugar, el sábado a las 23:46.