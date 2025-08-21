Los posteos de los futbolistas chilenos de Independiente tras los incidentes en la tribuna visitante: «Me siento destrozado»

Luego de la violenta noche vivida en el partido contra Universidad de Chile, dos jugadores chilenos que forman parte del plantel de Independiente fueron los primeros en reaccionar en sus redes sociales.

Ya entrada la madrugada, cerca de las 2 de este jueves, Felipe Loyola fue el primer futbolista del equipo de Avellaneda en referirse a los incidentes. A través de una storie con fondo negro y letras blancas, el mediocampista escribió en Instagram: «Qué lamentable situación. Es una pena todo lo que sucedió. No puede tolerarse este nivel de violencia. Me siento destrozado. La seguridad policial no sé dónde estaba».

«Una pena gigante. Todavía no creo lo que vi. Esto no es el fútbol. El deporte no es violencia», agregó Pipe, quien volvió a ingresar a la cancha tras la suspensión del partido para acompañar a los hinchas que habían ingresado al césped en busca de mayor seguridad.

El posteo de Loyola.

Poco después, su compatriota Pablo Galdames también se refirió a los lamentables episodios: «Hoy lo deportivo y el color de las camisetas pasan a segundo plano. Lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales».

En tono más reflexivo, el ex Vélez agregó: «Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, ni más importantes que el de al lado por usar una camiseta con un escudo diferente».

Y concluyó pidiendo que se tomen medidas: «Que este lamentable incidente llame la atención de las autoridades y que la gente que organiza se haga responsable de toda la situación que se vivió. La violencia no se calma con más violencia. Lo que vivimos no se puede volver a repetir nunca más».

El mensaje de Galdames.

Más temprano, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, habló sobre «un claro responsable» y anticipó que viajarán a Paraguay para reunirse con la Conmebol de cara a la resolución del encuentro que fue cancelado en el inicio del segundo tiempo cuando el resultado estaba 1-1.

«Vamos a defender los intereses del club porque Independiente no ha tenido nada que ver. Está claro que el comienzo y la continuidad del problema fue de un solo público. De hecho hay 90 detenidos y son todos de la Universidad de Chile.Acá corresponde una sanción al club chileno y una liberación de la responsabilidad a Independiente», aseguró en TyC Sports.

Hinchas de la U. arrojaron butacas al público local. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En la misma línea se expresó Daniel Seoane, el secretario del club de Avellaneda: «Es un noche muy triste. No tengo recuerdos de haber vivido algo así. Lo que acaba de hacer la parcialidad de la U. de Chile es una locura, al borde de la tragedia. Es muy triste».

Y detalló sobre los disturbios: «Hay muchos heridos de Independiente que han recibido sillazos, banquetas de la tribuna alta, nos tiraron inodoros para abajo. Rompieron todo lo que se les cruzó por el camino. Independiente es un equipo que no tiene hechos de violencia cuando juega de visitante y de local. La U. de Chile tiene bastantes antecedentes en estas situaciones. Son unos inadaptados totales».

Una facción de la barra de Independiente buscó venganza y se metió en la tribuna visitante. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Después de casi una hora de incidentes en la tribuna visitante del Libertadores de América, y otros tantos minutos de cruces entre la Policía Bonaerense y ambas hinchadas, la Conmebol resolvió cancelar el partido, por lo que no habrá resolución adentro de la cancha. Todo se definirá en las oficinas de la Conmebol.