Los opositores admiten que la jugada del Gobierno los complica, pero sostienen la sesión por Adorni para exponer a los que no van

El peronismo y la oposición dura enfrentan dificultades para reunir el quórum, las cuales se profundizan tras la maniobra del oficialismo; este convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales como una salida para sus aliados, dejándolos sin expectativas de alcanzar el número necesario para sesionar este martes. El objetivo era avanzar en el trámite parlamentario para interpelar y remover a Manuel Adorni, jefe de Gabinete investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

“Vamos a ir igual al recinto; ahí se evidencian las complicidades. Lo descarado es que hayan llamado a una reunión informativa, lo que blanquea que no habrá dictamen. Quienes juegan para el oficialismo siguen defendiendo a Adorni”, sostuvo este lunes un referente de Unión por la Patria. Esto ocurrió después de que La Libertad Avanza concretara una estrategia acordada con el PRO y la UCR, espacios cercanos al Gobierno que, en esta ocasión, enfrentan el dilema de no apoyar al jefe de Gabinete ni plegarse a la estrategia kirchnerista.

Hasta la convocatoria a Asuntos Constitucionales, prevista para el martes 30 a las 15, los opositores contaban con entre 120 y 123 diputados dispuestos a sentarse en sus bancas. Si bien estaban cerca de los 129 necesarios para alcanzar el quórum, la llave estaba en manos del PRO y bloques alineados con gobernadores que generalmente responden a la Casa Rosada.

El pedido de sesión fue firmado por diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la izquierda, Coalición Cívica y legisladores independientes como Jorge Fernández (San Luis), Natalia de la Sota (Córdoba) y Marcela Pagano (Buenos Aires). También contaban con el apoyo de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Karina Banfi, de dos diputados del MID y dos representantes de Catamarca, entre otros.

Tras la maniobra oficialista, el número de legisladores dispuestos a sesionar cayó entre 110 y 114. A pesar de ello, hasta la noche del lunes mantenían el pedido de sesión con el objetivo de exponer a los ausentes. Si luego de media hora no alcanzan los 129 diputados, como se prevé, se habilitarán las expresiones en minoría, que se utilizarán para cuestionar a Adorni y a los aliados del Gobierno. “Maximiliano Pullaro dice que él ya habría echado a Adorni, pero sus diputados no estarán presentes”, ejemplificó un legislador peronista en referencia al gobernador de Santa Fe.

“El llamado a la comisión es una coartada del oficialismo para el PRO y la UCR. Es un caramelo de madera, porque nunca permitirán que Adorni vaya al recinto, pero a nosotros nos debilita”, admitieron miembros de Provincias Unidas con postura opositora.

El blindaje para La Libertad Avanza, respaldado por los aliados, también alcanzaría la sesión del miércoles, convocada por el oficialismo para tratar el acuerdo con los holdouts y el proyecto de la súper Región Industrial, Comercial y de Gestión Integrada (súper RIGI). El Gobierno buscará retomar la iniciativa con un temario a su medida, mientras la oposición intentará que quienes no apoyen el embate contra Adorni paguen el costo político.