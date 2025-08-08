Los juegos más icónicos de PlayStation 4: los mejores títulos de toda la historia

La PlayStation 4 fue lanzada por Sony el 15 de noviembre de 2013 en los Estados Unidos, el 29 de noviembre en Europa y el 17 de diciembre en la Argentina.

Esta consola marcó la cuarta generación del sistema PlayStation y fue pensada como una plataforma centrada en el jugador, con un enfoque fuerte en los juegos sociales, el juego en línea y la conectividad.

El anuncio oficial se realizó en febrero de 2013 y generó gran expectativa por su potencia gráfica, su nuevo mando DualShock 4 con panel táctil y sus capacidades de compartir partidas y transmisiones en vivo. Además, usó una arquitectura similar a la de una PC, lo que facilitó a los desarrolladores la creación de juegos.

Desde su lanzamiento, fue un éxito comercial, superando rápidamente a su competencia directa y convirtiéndose en una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 117 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Así, no es de extrañar que sus juegos también hayan sido icónicos.

Playstation 4. Potencia técnica, un catálogo de juegos exclusivos muy sólido y precio accesible.

Como se dijo, la PlayStation 4 fue la segunda consola más vendida de la historia, solo superada por la PlayStation 2 (que vendió alrededor de 155 millones).

Su éxito se debió a una combinación de potencia técnica, un catálogo de juegos exclusivos muy sólido (como The Last of Us Part II, God of War y Spider-Man) y un precio competitivo en comparación con sus rivales.

Sony dio por finalizada oficialmente su producción en enero de 2023, pero aun así, muchos usuarios siguen prefiriendo la PlayStation 4 sobre la versión 5. Esto se debe, en parte, a que a pesar de que la PlayStation 5 es más potente y moderna, la PS4 tiene una enorme biblioteca de juegos, con muchos títulos exitosos y exclusivos. Además, muchos juegos de PS5 también están disponibles en PS4.

Los juegos más icónicos de PlayStation 4. Foto: Unsplash

Aquí armamos un top 10 de los juegos más icónicos y aclamados de la historia de la PlayStation 4, destacando tanto su impacto crítico como su popularidad entre los jugadores.

1) The Last of Us Part II (2020) – Naughty Dog

Género: Acción/Aventura – Drama posapocalíptico.

Ganador del Juego del Año 2020 en The Game Awards. Fue elogiado por su narrativa emocional, compleja y arriesgada. La calidad gráfica, el diseño de sonido y el nivel de detalle técnico marcaron un nuevo estándar. Dividió opiniones, pero sin duda es uno de los títulos más influyentes de su generación.

2) God of War (2018) – Santa Monica Studio

Género: Acción/Aventura mitológica.

Una reinvención brillante del personaje de Kratos, ahora más humano, acompañado de su hijo Atreus. Combina combates intensos, una historia poderosa y un mundo mitológico nórdico ricamente diseñado. Ganó múltiples premios, incluido Juego del Año 2018.

3) Red Dead Redemption 2 (2018) – Rockstar Games

Género: Mundo abierto – Western.

Una obra maestra narrativa y técnica. Su mundo vivo y realista, su historia profunda y emocional y la libertad de exploración lo convirtieron en uno de los títulos más ambiciosos jamás creados. Fue aclamado por su dirección artística y su atención al detalle.

4) Marvel’s Spider-Man (2018) – Insomniac Games

Género: Superhéroes – Mundo abierto.

Con una jugabilidad ágil y divertida, y una historia original y emocional de Peter Parker, se ganó tanto a fans como a críticos. Balance perfecto entre acción, narrativa y exploración urbana. Un éxito de ventas y crítica.

God of War, una de las franquicias éxito de Playstation, con muchos premios ganados.

5) The Witcher 3: Wild Hunt (2015) – CD Projekt RED

Género: RPG – Fantasía.

Un RPG masivo con una historia profunda y decisiones morales complejas. Las misiones secundarias están tan bien escritas como la historia principal. Considerado uno de los mejores juegos de rol de todos los tiempos.

6) Bloodborne (2015) – FromSoftware

Género: Acción/RPG – Terror gótico.

Un exclusivo de PS4 que se volvió de culto por su dificultad, su atmósfera oscura y su estilo artístico único. Aporta un enfoque más agresivo al estilo «soulslike» y es considerado una obra maestra por muchos jugadores.

7) Ghost of Tsushima (2020) – Sucker Punch Productions

Género: Mundo abierto – Samurai.

Ambientado en el Japón feudal, ofrece una experiencia visual impresionante, combate fluido y una historia de honor y resistencia. Celebrado por su fotografía, estilo artístico y homenaje a los filmes de Kurosawa.

8) Horizon Zero Dawn (2017) – Guerrilla Games

Género: Aventura/Mundo abierto – Ciencia ficción.

Introduce un mundo postapocalíptico dominado por máquinas. La protagonista, Aloy, se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de PlayStation. Destaca por su universo original, jugabilidad táctica y gráficos impactantes.

9) Persona 5 / Persona 5 Royal (2016/2019) – Atlus

Género: JRPG – Fantasía urbana.

Uno de los JRPG más estilizados y carismáticos de la historia. Combina vida escolar, exploración de mazmorras y una fuerte narrativa psicológica. Persona 5 Royal perfecciona la fórmula con contenido adicional y mejoras.

10) Uncharted 4: A Thief’s End (2016) – Naughty Dog

Género: Aventura/Cinemático.

La conclusión de la saga de Nathan Drake ofrece una experiencia tipo película interactiva, con escenarios épicos, diálogos excelentes y una historia emotiva. Gráficamente impecable y con momentos memorables.