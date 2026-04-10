Los inversores están más selectivos, pero siguen poniendo plata en emprendedores argentinos: los últimos dos casos

Las startups argentinas continúan atrayendo la atención de inversores internacionales de venture capital. Esta semana, dos empresas locales lograron concretar aportes de capital en etapas tempranas de sus operaciones. Estas rondas se suman a las anunciadas durante el primer trimestre y reflejan que, aunque los inversores «ángeles» son más selectivos, mantienen el interés en proyectos con talento argentino.

Según datos de la consultora KPMG, las inversiones de capital de riesgo a nivel global se recuperaron durante el año pasado, impulsadas principalmente por el auge de desarrollos basados en inteligencia artificial, totalizando 512 mil millones de dólares. En Latinoamérica, los inversores mostraron mayor selectividad; sin embargo, el mercado exhibe cierta resiliencia.

Los dos casos argentinos destacados esta semana ejemplifican esta dinámica. Por un lado, Satellites on Fire, una startup climate-tech fundada por el emprendedor argentino Franco Rodriguez Viau, de 22 años, cerró una ronda de inversión por 2,7 millones de dólares. La operación fue liderada por Dalus Capital, con la participación de fondos internacionales como Draper Associates, Vitamin C y Draper Cygnus, entre otros.

La compañía desarrolló una plataforma impulsada por inteligencia artificial que permite la detección en tiempo real de incendios forestales, mediante la integración de datos satelitales, cámaras en campo y modelos de simulación de propagación. El sistema identifica focos de incendio, en promedio, 35 minutos antes que los sistemas de la NASA, mejorando significativamente la capacidad de respuesta.

Con la nueva inversión, la startup planea perfeccionar sus modelos de IA, lanzar un producto de seguros paramétricos contra incendios en alianza con AON y desarrollar herramientas para medir el impacto ambiental, incluyendo la cuantificación de emisiones de CO2 evitadas. Además, avanzará en su expansión hacia el mercado estadounidense.

Por otro lado, Depay, una startup argentina especializada en infraestructura de pagos en tiempo real, anunció una ronda de financiamiento por 4 millones de dólares para acelerar la expansión de su red, la cual conecta sistemas de pagos instantáneos entre países. Esta plataforma permite a bancos, billeteras y fintechs operar con cualquier código QR mediante una única integración.

Desde la compañía explicaron que los fondos se destinarán a ampliar la red de pagos en Latinoamérica, conectar nuevos sistemas de pagos instantáneos en Asia y avanzar en su desembarco en África y Europa. Además, permitirán fortalecer la infraestructura tecnológica, las capacidades regulatorias y sumar perfiles clave al equipo.

El respaldo de inversores globales como North Island Ventures, DCG, CMT Global, Verda Ventures, Onigiri Capital y Hash3, entre otros actores relevantes del ecosistema, posiciona a Depay dentro del radar internacional como un actor clave en la evolución de la infraestructura de pagos en tiempo real.

En ambos casos, los montos invertidos son más acotados que los registrados en años anteriores, pero reflejan el interés persistente en proyectos innovadores que ofrecen soluciones a problemas de escala global.

“El contexto global presentó un marco desafiante para las inversiones de riesgo durante 2023, debido a la creciente turbulencia geopolítica y comercial a nivel mundial. En este escenario, Argentina concretó más de 70 acuerdos en rondas de capital semilla y capital de riesgo por alrededor de 270 millones de dólares, lo que demuestra la capacidad de resiliencia del sector frente a la incertidumbre política y económica que predominó en el país durante gran parte del año pasado”, señaló Ramiro Isaac, director de M&A & Debt Advisory de KPMG Argentina.

Las perspectivas para este año indican que la inversión en empresas de la región continuará de forma gradual, aunque con inversores aún más selectivos. “En América Latina se estima que los fondos de capital de riesgo seguirán siendo cautelosos, concentrando su capital en empresas estables. Es probable que la tendencia de menos operaciones, pero de mayor tamaño, se mantenga hasta bien avanzado 2026”, adelantaron desde KPMG.